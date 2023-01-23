新型诈骗：华人网上卖二手货被利用 误成换汇骗徒“同党”

居于布里斯班的华人Amy上周三在本地一个微信群发消息，出手闲置的苹果电子产品。群内一个名为“Abigail”的人士表达购置意向，同时提出需要澳元现金，希望以人民币换汇。





由于澳大利亚常见换汇骗局，Amy一开始建议“Abigail”去找换汇店，但对方指找换汇店汇率过高。她考虑到自己今年也打算回中国，便答应以两台闲置电子产品加1.5万澳元，换取对方转帐9.8万元人民币。





她也保持谨慎，不以银行户口接受转帐，而采用可即时到账的中国支付平台支付宝，同时要求在当面交收当天确认支付宝到帐后，才会把现金和产品交给对方。



骗徒向二手货卖家提出以较优厚的汇率换汇。 Source: Supplied Amy向 SBS广东话 表示，到了周五约定在Sunnybank的交收时间前，对方突然表示无法赶来，改由他的“侄女”负责交收。“侄女”一边和“Abigail”通过微信交流，一边点算现金确认无误。





然后，Amy继续拿出电子产品清点，“侄女”却露出疑惑神色。双方再一沟通，才察觉有异：“侄女”其实是需要用人民币换澳元的人士，并不认识“Abigail”，也不知道电子产品的事。





原来，“侄女”的中国家人想给她汇款，在网上发布消息后，“Abigail”表示可以提供澳元。但在交收前，对方同样声称由“妹妹”代为出面。而“侄女”在点算了Amy的澳元现金后，已立即告知中国家人，家人把人民币汇入骗徒的户口。





结果，“侄女”成了此宗骗局的受害者；而Amy虽然只是白跑一趟、无金钱损失，但却误成骗徒的棋子，还一度被“侄女”及其家人怀疑是“同党”。



事发的Sunnybank Plaza，但骗徒自始至终没有露面。 Credit: Google Map Amy接受访问时表示，她非常小心慎防受骗，不料虽未成为行骗目标，却遭骗徒利用。





“（骗徒）一般都是假装转账，然后想骗走货物，或者说转账有问题，让卖家把多余的钱打回去。”





“但这个受害者是真的要换澳币，而且数额也对。在我的角度来看，数钱的过程受害者也没有什么可疑，所以数好钱我就等支付宝转账，再给他们电子产品和现金。然后受害者就发现自己被骗了。”





而记者在该网页检索，发现上述此类情况并未纳入其所列的常见骗案类型。





Amy表示，“侄女”的家人初时难以接受，还继续在网上和骗徒对质，但在确认Amy不是同党并在澳大利亚报警后，也在中国向当地警方报案。





“他们情绪非常低落......只能希望大家过个平安年，”她说。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



