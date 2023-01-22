严防作弊 澳大利亚首次在这些学校禁止使用ChatGPT

要点： 学生在学校时将不能访问ChatGPT；

人们担心ChatGPT会帮助学生在学术评估中作弊；

新州是澳大利亚第一个限制访问的州或领地。

新州学校的学生在学校里将不能使用ChatGPT等人工智能应用程序。





人们担心ChatGPT会帮助学生在学术评估中作弊，因为该程序能够根据任何提示或指令写出类似人写的文章。





新州是澳大利亚第一个州或领地限制学生设备访问该应用程序，或学生使用个人设备连接学校网络访问该程序。





新州教育部代理副部长说，这些变化将在本月晚些时候学生返校时开始实施。





梅根 • 凯利（Megan Kelly）在一份声明中告诉澳联社：“这个举措将在我们审查如何在课堂上安全适当地使用这一新兴技术时实施。”



“教育部还将向教师提供进一步指导，为确保所有学生遵守规则而采取强有力的学术评估措施。”





在美国，纽约市的教育部门本月早些时候对ChatGPT实施了类似的禁令。





澳大利亚的大学也在应对人工智能应用的出现，今年“八大”开始倾向更多现场监督的学术评估以及论文评估。



同时，随着州政府完成维修和小型基建工程，数千名新州学生将在本月晚些时候回到翻新的教室。





作为政府建校计划的一部分，本财政年度已投入超过13亿澳元用于改进。





教育部长莎拉 • 米切尔（Sarah Mitchell）在一份声明中说：“我们正在对新州的公立学校进行升级，确保每个孩子都能在最高质量的教育设施中学习。”





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