人工智能革命正在向我们走来：一些工作可能面临风险

Key Points 人工智能技术正在迅速发展，2023年获将取得进一步进展。

人工智能正在改变我们的工作方式，以及可供人类选择的工作类型。

需要“独特的人类技能”的工作可能不太容易受到破坏。

人工智能（AI）正在崛起，这项日益强大的技术有望颠覆人类的工作方式——淘汰一些工种，同时创造新的工种。





科廷大学（Curtin University）西澳数据科学创新中心主任亚历克斯·詹金斯（Alex Jenkins）表示，2023年，世界正处于被人工智能完全改变的边缘。





“这项技术的发展速度极快，”他说。





他说：“我们现在正处于AI功能的飞跃阶段，这些工具在生成新内容并且用人类风格进行对话方面都变得非常有用。因此，我们真的开始看到这些工具以一种可与人类水平的能力相媲美的方式行事。”





“最终，这些工具可能会变得比大多数人类更聪明，比大多数人类更有能力。这是一个既令人兴奋又危险的未来。”





那么，工作者需要了解什么是人工智能，以及是否有可能在未来保护你的职业生涯不受影响。



ChatGPT为何让人感到惊讶？

最近几个月，一个人工智能工具因其能够以类似人类的复杂方式进行书面回应而在全世界引起了震动。





ChatGPT是由人工智能研究和部署公司OpenAI于11月向公众推出的。





OpenAI表示，其使命是“确保人工通用智能（AGI）——我们指的是在最有经济价值的工作中胜过人类的高度自治系统——为全人类带来益处”。





自推出以来，ChatGPT已经引发了对一些问题的讨论，包括该技术如何被学生用于作业作弊，它在从医学到法律等领域的潜在应用，以及它可能取代人类的工作类型。



ChatGPT's successor, ChatGPT-4, is set to launch in 2023. Source: NurPhoto / Getty “ChatGPT是一组被称为大型语言模型的人工智能模型演变的一个不可思议的例子。这些模型通过从互联网和书籍中提取大量的文本，并吸收这些知识，建立对世界的理解，然后可以用来生成新的书面内容。”詹金斯解释说。





詹金斯说，这些工具已经存在了一段时间，但以前的版本“不大理解”人类在谈论什么。





“但现在有了ChatGPT，我们看到这些模型达到了这样的程度，感觉你几乎是在和一个真实的人说话，感觉你是在和一个理解你的意图的系统说话，以及理解你想从工具中实现什么。”





ChatGPT-4，即ChatGPT的下一次迭代，将于2023年推出，预计它将成为一个改变游戏规则的工具。





“它将像ChatGPT一样，但它将更有能力。詹金斯说：“这将是对劳动力和整个经济的一次重大颠覆。”



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“这可能将是我们若干年来看到的最大的技术革命。这种转变一定会和从手机到智能手机的转变，以及互联网的创建一样大。”



人工智能将取代哪些工作？

人工智能工具对一系列工作构成了直接和日益增长的威胁，从文案写作到数据输入和管理。





詹金斯估计，由于人工智能的崛起，大约20-30%的知识型和办公室型工作“可能会在未来几年内发生变化”。





“如果我是一名文案，我将会非常、非常、非常快地希望熟悉ChatGPT”。他说。





“我不相信一个文案人员——除非他们是世界上最有创意的文案人员——能够与ChatGPT在该领域提供的服务竞争。它非常、非常有能力完成这种类型的工作。”詹金斯说。





“如果你是世界上最好的作家，而且是在该领域的顶端，那么你目前的境况可能还不错。但对于该行业中的大部分人来说，他们很快将需要适应使用这些工具。”





律师也可能容易受到人工智能革命的影响，美国DoNotPay公司创建的人工智能法律助理将于下个月在法庭上为一名客户辩护，成为世界首次。



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根据悉尼研究公司McCrindle去年发布的一份报告，由于自动化和人工智能的兴起，即将被淘汰的工作包括数据录入员、行政和执行秘书以及会计、簿记和工资员。





“虽然听起来很残酷，但几乎所有可以自动化的工作都会被自动化。我认为人们对此感到害怕并有点紧张是很正常的，”McCrindle的咨询总监阿什利·菲尔（Ashley Fell）告诉SBS新闻。





“最大的不利因素，特别是关于未来的工作，是[人工智能]将取代传统上由人类完成的工作，就像我们几年前看到的[技术，例如]机场和购物中心的自助结账。”



什么样的工作可以免遭人工智能的破坏？

根据McCrindle的报告，需求不断增加的工作包括数据分析师和科学家，人工智能和机器学习专家，以及大数据专家。





一些工作也将因其独特的人类性质而免受人工智能革命的影响。





“我们不会用这些人工智能取代人与人之间的互动。他们没有能力做这种事情。”詹金斯说。





菲尔表示，希望为自己的职业生涯抵御人工智能破坏的人应该专注于需要“独特的人类技能”的工作。





“当我们考虑到未来的工作，以及特定的工作，或自动化取代它们的风险较高的行业时，我们确实认为这是那些低技能、重复性的任务或工作，不适合那些独特的人类技能，如创造性思维、批判性思维、同理心、同情心、领导力，像那些软技能，那些不能轻易复制或重复的东西。”她说。



我们如何才能最大限度地利用人工智能？

詹金斯对担心人工智能破坏的工作者的建议是，拥抱而不是害怕这种技术。





“与其害怕这项技术，不如直接开始使用它，并了解它的优势和劣势......利用这项技术来放大你的优势，你的个人特点，你擅长的事情。”他说。





“思考这项技术的一种方式是，你是一个经理，而人工智能是你的工作人员。它确实需要一些工作来弄清楚，什么是最好的方式，让我的员工为我们的团队产生最好的和最多的工作。”





“因此，开始像你有一个助手那样思考。这将是关注技术的人了解他们的工作可能发生变化的最好方式。”





今天的工作者和未来的工人将需要接受“终身学习”的任务，以便与不断变化的技术保持同步。



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“终身学习主要由自动化（机器人技术、数据分析、更智能的软件的增长）、全球化（更大程度的外包和数字平台的增长）和人口现实（如人口老龄化，人们寿命更长，工作更晚）推动，”McCrindle报告说。





“这需要一种新的思维方式，并更加关注再培训和技能。从学校毕业后学习一到四年就足够的日子已经过去了。相反，工人将越来越需要养成刷新现有技能和学习新技能的习惯。”





世界各地的政府和监管机构在确保整个社会从人工智能革命中受益方面也要发挥重要作用。





“如果我们的人工智能模型是开源的，任何人都可以使用和建立，那么我们整个社会都有机会从这个模型中获利，”詹金斯说。





“如果这些模型被封闭在单个公司的背后，那么我们就有可能依赖这些公司的这些模型，而且大量的财富将由非常非常少的人创造。”





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