尼泊尔发生30年来最严重空难 一名澳大利亚人遇难

要点： 当地电视台早些时候的画面显示，救援人员在飞机断裂部位的周围匆忙紧急救援；

当时天气晴朗，目前还不清楚坠机的原因。

尼泊尔雪人（Yeti）航空公司的一架国内航班在尼泊尔的博卡拉坠毁，至少有68人遇难，据信机上有一名澳大利亚人。





这是尼泊尔30年来最严重的空难。



数百名救援人员在山坡上搜寻，这架载有72人的航班从首都加德满都坠落。





官员在周日晚间叫停了当天的搜救行动，说将在周一继续搜寻。





当地电视台早些时候的画面显示，救援人员在飞机断裂部位的周围紧急救援。





坠机地点附近的一些地面被烧焦，火焰痕迹清晰可见。



当时天气晴朗，目前还不清楚飞机坠毁的原因。





航空安全网络数据库显示，这是自1992年以来尼泊尔最致命的空难，当时巴基斯坦国际航空公司的一架空客A300在接近加德满都时坠入山坡，机上167人全部遇难。





自2000年以来，在尼泊尔有近350人死于飞机或直升机失事，尼泊尔是世界14座最高山峰中8座的所在地，其中包括珠穆朗玛峰。当地天气的突然变化可能导致危险的飞行状况。



A regional passenger plane with 72 people on board crashed into a gorge while landing at a newly opened airport in the town of Pokhara. Source: AAP / Krishna Mani Baral/AP 自2013年以来，欧盟以安全问题为由，禁止尼泊尔航空公司进入其领空。





尼泊尔民航局在一份声明中说，这架飞机曾在周日上午10点50分从塞蒂峡谷（Seti Gorge ）联系过博卡拉机场。





“然后它坠毁了。”





声明说，已经确认至少有68人遇难。



“飞机的一半在山坡上”，当地居民塔穆（Arun Tamu）告诉路透社，说他在飞机坠落几分钟后到达了现场。





“另一半已经落入塞蒂河的峡谷中。”





另一位当地居民切特里（Khum Bahadur Chhetri）说，当时他在自家屋顶上看到飞机靠近。





切特里在接受路透社采访时说：“我看到飞机歪歪斜斜的，忽左忽右，然后突然俯冲，坠入了峡谷。”





尼泊尔财政部长保德尔（Bishnu Paudel）在接受记者采访时说，政府已经成立了一个小组来调查坠机的原因，预计将在45天内给出报告。





民航局的声明说，这架双引擎ATR 72型飞机上载有三名婴儿和三名儿童。





乘客包括五名印度人、四名俄罗斯人、一名爱尔兰人、两名韩国人、一名澳大利亚人、一名法国人和一名阿根廷公民。



A passenger plane with 72 people on board has crashed near Pokhara International Airport in Nepal. The plane was carrying 68 passengers and four crew members. Source: AAP / Bikram Rai/AP 尼泊尔第二大城市博卡拉坐落在风景如画的安纳普尔纳 （Annapurna）山脉中，从首都加德满都前往博卡拉是这个喜马拉雅国家最受欢迎的旅游路线之一。许多人更喜欢选择短途飞行，而不是在山路上行驶6小时。





博卡拉机场发言人说，飞机在接近机场时坠毁，并补充说，“飞机在12500英尺高空巡航，处于正常下降状态”。





周日的天气晴朗。





航班追踪网站FlightRadar24在推特上说，雪人航空公司的飞机已经有15年的历史，配备了一个老式雷达收发机，数据不可靠。





在其网站上，雪人航空称自己是国内顶尖的运营商。





它的机队由六架ATR 72-500型飞机组成，包括坠毁的那架。





该公司还拥有塔拉航空（Tara Air）公司，并称这两家公司共同提供尼泊尔“最大的网络”。





雪人航空说已经取消了周一所有的常规航班，以 “哀悼遇难乘客”。





欧洲飞机制造商ATR的ATR72机型是一种广泛使用的双引擎涡轮螺旋桨飞机，由空中客车（Airbus）公司和意大利的莱昂纳多（Leonardo）公司的合资企业制造。





ATR在一份声明中说：“ATR的专家正全力以赴协助调查和支持客户。”





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