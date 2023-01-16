“售品还在吗”：骗子在脸书市场上骗钱的常见伎俩

要点： 人们被警告提防在线分类信息网上的一种新骗局；

一名墨尔本女子差点被一个假买家用这种骗术骗走500元；

消费者监督机构表示，买家可以用一些方法来保护自己。

亚历山德拉 • 达芬（Alexandra Duffin）只想在脸书市场上出售她的笔记本电脑时，常见的信息就弹了出来。





“售品还在吗？”





这位29岁的女士回答说是的，但她通知这个潜在买家，她丢失了笔记本电脑的充电器。





达芬在SBS新闻采访时说：“她说，‘没事儿，你的取货地点在哪？’”





俩人安排在当地一家餐馆见面进行交易。买家告诉她，她不能亲自来，但会派一个兄弟姐妹来，想用PayID支付。



PayID是一个专有的信息，如手机号码或澳洲商业号码（ABN），人们可以用它来接受付款。





当买方希望她建立一个PayID账户时，达芬起初并没有怀疑，而是感到奇怪。





“她说‘我通过我的家庭商业账户付款，我需要卖家的电子邮件地址来确认付款’。”





“她给我发了一张截图，告诉我如何输入电子邮件地址。看上去是合法的。”



An interaction between Ms Duffin and a scammer, who told her she is a "God fearing person". 达芬把她的电子邮件地址给了买家，对方发回了似乎是达芬名字和购买金额转帐的银行对账单。在同一张截图中出现的 “不同的付款”（different payments），引起了这位墨尔本女士的怀疑。





另一件引起警觉的事情是，买家说他们会支付比达芬的要价更多的钱。





“她说，‘我会再给你寄500澳元，总共（加起来）有1200澳元立即转入你的账户。然后当你收到后，你必须退还我500元’。”





达芬是一名网红，她说她随后收到了一封电子邮件，上面有一张截图确认500澳元在她的账户中。然后买家要求她退款。





她说：“在我看了这封邮件后，它显示来自一个Gmail账户。我意识到这是一个骗局。”





“我们都知道大公司不使用Gmail。”





"我说‘你真无耻’。她（买家）立即离开了这个群组。我已经拉黑了她。”





还有许多人报告了类似的情况，即有人在社交媒体网络的分类信息区和在线分类信息市场Gumtree上使用PayID欺骗供应商。



PayID骗局是如何运作的？

传统银行 （Heritage Bank）上周向客户发出警报，警告他们这种骗局的运作方式。





银行表示，无良买家告诉供应商，他们无法亲自见面，而是由他们的亲戚或朋友来交易。





该银行说：“然后，骗子向卖方发送一封假的PayID电子邮件。”





“这封伪造的电子邮件称，由于非商业账户存在PayID限制，所以在接收付款时出现了问题。”





“卖家必须先转帐以增加他们的PayID限额，这样他们才能收到付款。一旦完成这个操作，他们就可以收到退款和买方的付款。”





“反而是毫无戒心的卖家被骗向骗子支付钱款。”



如何保护自己免受诈骗

澳洲消费者监督机构指出避免被骗的关键是在安全的平台上沟通和交易。





澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的一位发言人在接受SBS新闻采访时说：“许多人报告说，在网络市场上与骗子通过电子邮件协商购买交易后被骗了钱。”



骗子通常要求使用预付礼品卡、银行或国际资金转账和加密货币等支付方式，这使得追回资金更加困难。发言人表示，要使用PayPal或信用卡。





他还警告说，要警惕非常低的价格，通常低于其他网站上的同类或相同的商品。





该发言人说：“不要急于交易，想一想这个交易是不是太过于好了。”



如果被骗该怎么办？

如果你觉得被骗了，ACCC建议尽快联系你的银行或金融机构。





它还建议联系你被诈骗的平台，并告知他们有关诈骗的情况。





ACCC发言人说：“告诉你的朋友和家人，这有助于分享你的经验，他们可以给予支持，你可以帮助他们以免受骗。”





2022年有超过一万起诈骗报告，仅在澳大利亚就有超过8百万澳元的损失。





至于达芬女士，她说她的经历让她感到震惊。





“当我想卖东西的时候，知道外面有这样的人，我还能去哪里卖？”





达芬说，她还收到了其他脸书用户购买笔记本电脑的意向，但她没有回应。





SBS新闻网已通过新支付平台联系PayID请求置评。





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