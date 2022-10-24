【安居澳洲】网上购物需要规避哪些风险？

尽管在线购物在过去十年中稳步增长，但在 COVID-19 大流行导致的封锁之后，网购出现了爆炸式增长。





根据最近发表的一份研究报告，几乎五分之一的澳大利亚人至少在网上购买了部分日用杂货。





其他研究表明，在大流行期间，仅在线超市购物方面就几乎增加了两倍。





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路易斯·格林姆（Louise Grimmer ）博士是塔斯马尼亚大学商业与经济学院的市场营销研究员和高级讲师。





她说，尽管一些大型零售商在大流行之前拥有不错的线上商店，但危机感迫使许多商家要么建立一个，要么改进他们现有的数字平台和服务。





“在大流行之前，大约只有40%的澳大利亚消费者在网上购物。现在，随着我们经历了大流行，人们不得不在网上购物，这一数字显著增加，现在约有50%的消费者经常在网上购物。”





格林姆博士解释说，许多零售商改进了他们的网站，以提供改进的客户服务和交付选项，并且还提供了其他好处或诱惑，以保持他们的业务。”





她说，虽然在线零售网站通常通过促销或奖励客户优惠券、回扣奖励和特别优惠来帮助客户省钱，但消费者应该意识到这些商店也可能会收集他们的个人数据并密切关注他们的在线情况和购物行为。



如今，大多数零售商，包括大型的零售商、甚至小型零售商都有某种忠诚度计划，您可以在其中提供您的信息，留下您的电子邮件地址，您可能会得到一些回报。有时是折扣；有时可能是您日后消费的代金券。现在，显然他们将跟踪您在网站上所做的事情，而您显然必须交出一些个人信息。 Dr Louise Grimmer, Researcher and Senior Lecturer in Marketing at the University of Tasmania’s College of Business and Economics

Source: Getty / Getty Images 企业可以将包含客户信息的数据库用于合法的营销目的。





如果用户协议允许，它们也可以合法地获利或出售给其他第三方企业。





然而，这些信息也吸引了网络犯罪分子和黑客利用这些信息谋取私利，因为个人信息可以在黑市上出售以获取利润。



网上购物的另一个风险是遇到诈骗者设立的虚假网上商店，以窃取人们的金钱或身份。





澳大利亚竞争与消费者委员会副主席德利亚·瑞卡德（ Delia Rickard） 解释道。





“如今，诈骗者所做的是他们在互联网上或在社交媒体上越来越频繁地开设假商店。”



他们经常以非常低的价格或令人难以置信的惊人好处来宣传其产品。

瑞卡德女士说，如果该网站要求提供不常见或不寻常的付款方式，例如电汇、加密货币或代金券，则很可能是欺诈行为。





她警告说，在线诈骗者经常冒充澳大利亚实体公司以建立信誉。





“通常，他们会假装是一家澳大利亚公司。他们使用的是他们窃取的澳大利亚 ABN 号码。你不应该太相信这方面的信息。”



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您越快意识到自己被骗并让您的银行知道，您就可以更好地保护自己。 Delia Rickard, ACCC Deputy Chair

瑞卡德女士建议在线购物者查看Scamwatch网站 (scamwatch.gov.dot.au)，以熟悉常见的在线诈骗、举报或寻求帮助信息。





这些信息也以不同的语言在线提供。





“除了Scamwatch网站，我们还有一个产品叫做骗局小黑皮书，它已被翻译成10种社区语言。”





Rickard 女士还建议，如果您受到欺诈，请立即联系您的银行。





她补充说，需求的增加减缓了产品的交付速度，使客户更难判断他们是否被骗了，是否存在合法的延迟。





“由于供应链问题，现在越来越难以知道你什么时候被网上销售骗了，什么时候没有被骗。这也意味着我们都已经习惯了一些事情，比过去要花更长的时间才能找到我们。这就是问题所在。”



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Scam Source: Getty / Getty Images 格林姆博士还建议刚接触网上购物的人咨询他们的家人或朋友，这样他们可以帮助确保他们所使用的购物平台是值得信赖的。





虽然如果你在网上受到诈骗后不需要联系警方，但尤其是如果诈骗者是在澳大利亚行骗的话，这样做可能会有好处。





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