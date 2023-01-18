最近，一个奇怪的名字有没有经常出现在您的视野当中？





这个名字是ChatGPT。





关于它，我们听到了很多说法——





比如，想象一下，你跟Siri说，嘿，给我一篇关于国际政治的期末论文！





或者，在家里喊一声“小爱同学”，然后让它用蜡笔小新的风格，用三分钟讲解一部电影……





如果这些能实现的话，您会不会觉得，这很神奇；而与此同时，您会不会怀疑，既然电脑能实现地又快又好，一些职业和工作——比如影视讲解youtuber或up主、记者、文员、博主——它们还有存在的必要吗？





其实，ChatGPT是由OpenAI开发的智能聊天程序，它是在之前GTP3.0的基础上的更新版本。





由于对话非常接近人类、结果相对准确，GhatGPT受到了广泛欢迎。





ChatGPT的走红可谓是相当迅速。推出仅一周，它的注册用户已突破100万。





ChatGPT是一个什么样的产品？它都有哪些功能和局限？我们该如何使用它？我们该为它的出现感到担忧吗？





在本期博客中，我们就为您揭开ChatCPT的神秘面纱。带您揭秘无数人为它所震撼、惊叹，为它感到喜悦或恐惧的原因。





请听音频：



LISTEN TO 【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？ SBS Chinese 18/01/2023 09:46 Play





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