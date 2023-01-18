【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？

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ChatGPT website displayed on a phone screen and a binary code displayed on a screen are seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on January 10, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) Source: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

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最近，科技界最火的一个关键词就是“ChatGPT”了。 有人说，它是革命性的，让一些工作彻底失去了存在的意义；还有人说，它是科技赐予人们的“缪斯”，是数字时代的灵感女神。 那么，ChatGPT到底是什么？它到底要革谁的“命”呢？（点击上方收听音频）

最近，一个奇怪的名字有没有经常出现在您的视野当中？

这个名字是ChatGPT。

关于它，我们听到了很多说法——

比如，想象一下，你跟Siri说，嘿，给我一篇关于国际政治的期末论文！

或者，在家里喊一声“小爱同学”，然后让它用蜡笔小新的风格，用三分钟讲解一部电影……

如果这些能实现的话，您会不会觉得，这很神奇；而与此同时，您会不会怀疑，既然电脑能实现地又快又好，一些职业和工作——比如影视讲解youtuber或up主、记者、文员、博主——它们还有存在的必要吗？

其实，ChatGPT是由OpenAI开发的智能聊天程序，它是在之前GTP3.0的基础上的更新版本。

由于对话非常接近人类、结果相对准确，GhatGPT受到了广泛欢迎。

ChatGPT的走红可谓是相当迅速。推出仅一周，它的注册用户已突破100万。

ChatGPT是一个什么样的产品？它都有哪些功能和局限？我们该如何使用它？我们该为它的出现感到担忧吗？

在本期博客中，我们就为您揭开ChatCPT的神秘面纱。带您揭秘无数人为它所震撼、惊叹，为它感到喜悦或恐惧的原因。

请听音频：
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【科技面面观】风靡网络的ChatGPT到底是什么？它为什么是“革命性”的？

SBS Chinese

18/01/202309:46

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