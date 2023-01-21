澳内政部长送农历新年祝福

澳大利亚内政部长奥尼尔（Clare O'Neil）在社交媒体上以个性化的问候方式庆祝农历新年。

Federal Home Affairs Minister Clare O'Neil (AAP).jpg
农历新年被认为是中国最重要的节日，韩国、越南等华侨众多的国家也庆祝农历新年。

奥尼尔在她的推特上发布了一段视频来纪念这一时刻。

“祝所有在我霍瑟姆选区和澳大利亚各地庆祝这一节日的人农历新年快乐。无论你是在庆祝猫年还是兔年，我希望今年能给你和你的家人带来健康，好运和繁荣。”

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Published 22 January 2023 at 9:16am
Source: SBS