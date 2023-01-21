澳内政部长送农历新年祝福

农历新年被认为是中国最重要的节日，韩国、越南等华侨众多的国家也庆祝农历新年。





奥尼尔在她的推特上发布了一段视频来纪念这一时刻。





“祝所有在我霍瑟姆选区和澳大利亚各地庆祝这一节日的人农历新年快乐。无论你是在庆祝猫年还是兔年，我希望今年能给你和你的家人带来健康，好运和繁荣。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



