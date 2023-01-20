过年啦：华裔艺术家打造浓郁“年味” 悉尼幸运风水八兔趣在何处？

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澳大利亚华裔艺术家Chrissy Lau（刘定奇）为农历新年创作公共艺术壁画。在她的作品《有趣的兔子，有趣的兔子，有趣，有趣，有趣》（Fun Rabbit, Fun Rabbit, Fun, Fun, Fun）中，八只幸运风水兔子，以跳跃和舞蹈的吉祥意象庆祝新春。





走进这一壁画世界——弥漫着她少时对香港的记忆、功夫片和喜剧片的光影、父亲和她讲述的历史故事，还有绵长的中华传统和文化的纽带……





这一壁画是悉尼南部的乔治河（Georges River）市政府对公共艺术承诺的一部分，将被置于Hurstville Interchange，在新春期间向公众展示，共同庆祝农历新年兔年。





今年是该地区庆祝农历新年的第20个年头。





连续三年为澳大利亚邮政设计农历新年纪念邮票的Chrissy Lau接受SBS普通话节目的采访，介绍这一幅公共艺术壁画，幸运风水八兔背后究竟有怎样的故事？



趣味八兔年味各异 从八骏图汲取灵感

这幅八兔壁画创作的灵感源于八骏图，Chrissy Lau表示：“人们在家中或者公司会悬挂一幅八骏图，因为认为骏马奔腾，能带来财富和财运。”





“这幅作品充满趣味，每只兔子做着不同的事情，每一只都是幸运之兔。”





Chrissy Lau介绍，这八只兔子以动感姿态迎接新春，戴着长命锁或者如意结。



Chrissy Lau为农历新年创作的公共艺术壁画《有趣的兔子，有趣的兔子，有趣，有趣，有趣》 Source: Supplied / Chrissy Lau 一只兔子拿着一棵中国白菜，因为它们象征着财富（白菜寓意百财）和福气，一只兔子手持金币和灯笼，一只兔子拿着红包，一只兔子在抛接柑桔，因为它们的颜色是金色或橙色的，这代表了财富和财运；一只兔子在跳舞，和大家一起玩耍；一只兔子和梅花共舞，梅花代表着毅力，因为它们通常在严寒中绽放，在农历新年庆祝活动中盛开；一只兔子拿着筷子，周围有饺子；还有一只兔子捧着金元宝。





这些都是春节庆祝中人们最常见到的一些物品、食物、装饰或者意象。





“我希望传递的主要信息是非常有趣的东西。让大家看一看，享受一下，它们的色彩明亮，有红色和金色——都是幸运的颜色，”她说。





外观的悦目美丽与作品背后的蕴意结合，是Chrissy Lau所追求的。





“如果你仔细看，你会看到它背后的所有象征意义，有更深的含义。”





Chrissy Lau已经连续第三年为澳大利亚邮政设计农历新年纪念邮票，包括兔年邮票、虎年邮票和牛年邮票。在她的许多与农历新年庆祝相关的作品当中，有许多与中国传统和文化相关的元素，比如祥云、金元宝、中国结、福禄寿三仙等等，而喜庆的金色和红色是她钟情的两大用色。



华裔艺术家Chrissy Lau Source: Supplied / Chrissy Lau “对我来说，它们代表了农历新年的庆祝活动。因为红色是幸运的，金色象征着财富和福气，我认为它们是非常强烈的颜色。如果从远处看这幅壁画，它相当醒目，这就是我决定选择这些颜色的原因。“





她希望人们能够从她的作品里获得享受和感受，了解农历新年的庆祝、了解中华文化和亚洲文化；在视觉上感到美丽和有趣，同时也能够看到农历新年的一些象征意义，“ 我觉得有很多代表农历新年的东西”。



我认为，如果你能让作品有趣、醒目或美丽，那么它可以吸引任何人，无论他们来自何种背景，无论他们是成人还是孩子。这就是我试图做的事情。 Chrissy Lau

“看着作品感觉到享受，觉得它很美，那么或者你会进而去寻找更多关于这件作品的信息。‘哦，为什么会这样创作？’”





“我认为这真的很重要。”



“我有很多美好的成长记忆”：旧日足迹 今日源泉

那些曾经的足迹和记忆，那些割舍不断的传统和文化，都会在某个时候成为艺术家们作品的灵感，在笔触间迸发或流淌，延绵不断。



华裔插画家Chrissy Lau在创作过程中。 Source: Supplied / Chrissy Lau Chrissy Lau说，在创作中，记忆、传统和文化都是她灵光源泉重要的一部分。



我总是试图回想那些激励我、赋予我灵感的一切，以及我在成长过程中所看到的。我有很多很棒、很美好的成长回忆。 Chrissy Lau

那些让她记忆深刻的一切都慢慢在她笔下呈现。





出生在英国的Chrissy Lau曾回香港探亲访友，去过她的祖父母曾经住过的地方，她记得那里的天气、茶楼、繁忙的街道和独有的城市气味。





“我真的很喜欢学习中华传统，因为我出生在英国，然后我来到澳大利亚，当你在一个不是你的民族的国家长大时，很容易失去这种联系。”





而在追寻中，她认为有兴趣和不断学习非常重要，是她与传统和文化保持联系的重要方式。





“通过一直学习，我想，有兴趣，所以积极主动学习，一直寻求更多的信息，我做了许多探索和研究，我发现这真的很有趣，真的有助于我与我的文化遗产之间的联系。”





她的许多作品里有着细腻而丰富的线条与笔触、还有各种意向，这是她在东、西文化之间游走的痕迹。





她回忆她的成长过程，她的父母会讲流利的普通话、广东话和客家话。





“我的父亲看过许多中国的喜剧片，还有功夫片”，她说，所以她过去也经常一起观看。她的父亲对她影响很大。



（影片里）有功夫打斗，你也可以看到传统的衣服。随着我们成长，我父亲经常和我谈论各种类型的历史、中国历史，所以我们过去一直都有在谈论。 Chrissy Lau

“我和父亲分享我的艺术作品，这是我过去学习的方式，是通过我父亲教我所有不同类型的东西和背后的含义……”





这种交流和传承的方式延续到她和两个孩子的分享方面。



八兔壁画一步步的创作过程 Source: Supplied / Chrissy Lau “你知道，创造中国或亚洲灵感的艺术作品，以便我可以给他们看。如果他们认为它看起来很有趣或者很美，那么我就能以此来教他们更多中华文化和传统……”





“所以这就是为什么我试图创造出看起来很美、很醒目的作品。因为如果我可以给我的孩子看，我的孩子会说‘哇，这是什么？那么我可以说”哦，是这个，这就是中华文化或亚洲文化中的蕴意。”



创作的过程

这幅壁画“大概有6米多长，2米多高”，Chrissy Lau说，每一块组成的方块都非常重，“每个方块大概有120公斤重”，所以当要画画时，就要把它抬起来，固定好，她的丈夫一起协助她。





有时她不得不在户外烈日下创作，“所以这很难，但我对它们真的很满意。”





为了避免夏日高温，她说：“我在清晨开始创作，所以早上6点就起床了，因为清晨那时稍有点凉。一到早上10点左右，就非常热了，所以我很早就起床了。”



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兜兜转转：依然无法割舍的艺术创作

人们喜欢说，择一城，终老；择一业，奋斗。





Chrissy Lau说起她择城和择业的过程。





她出生于英国，2007年移居澳大利亚，生活在悉尼。





虽然Chrissy Lau现在更为人知的是她的插画家身份。然而，她在大学学的是法律转发，但幼时就拥有的对绘画的热情，让她最终选择了艺术创作的道路。





“我一直喜欢画画，我从小就很有创造力。自从我有记忆以来，我总是在比赛中获胜，但（那时）我从来没有想过要把它作为一个职业。”





“最初我想当法官，所以我上大学学了法律。但我在两周后就知道我不喜欢它，我只是坚持下去。完成大学学业之后，我做了很多事情。我在搜索引擎营销和数字营销方面工作，”她说。





她还曾做过画廊经理。在晚上的时候，她还是会“常常画插图”。



八兔壁画的安装过程，这一幅为庆祝农历新年所创作的壁画是乔治河市政府对公共艺术承诺的一部分。 Source: Supplied / Susie Te 后来，Chrissy Lau决定“全职从事艺术工作”。她说：



所以这只是一个自然的进展，我想，因为这是我所感兴趣的。

在创作中，她希望做到的是美好的呈现，一眼看上去悦目、吸引人，但背后有更深蕴意，“所以我在创作任何类型的艺术品时，总是牢记这一点”。





创作者们会享受创作过程和结果的愉悦，但是瓶颈也是难以避免的，





“是的，有时会发生这样的情况，这很正常，”她说。





农历新年即将到来，谈到如何庆祝，她说：我们可能吃很多美食，也许我们会读关于中国十二生肖的故事，我会我的孩子们看我创作的这些作品，我们会讨论它们。”





这一幸运风水八兔壁画已于昨天（周四）开始安装，计划于本周日（1月22日）完成。





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