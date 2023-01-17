南半球年宵花买啥好？如何从初一开花到十五？

距离农历新年不到一周，您的年宵花买好了吗？





在华人的春节传统中，选购年宵花是其中一项，盆栽、花卉是许多人必须置备的“年货”之一。





在维州经营花卉苗圃的华人Danny，向SBS介绍了苗圃主要种植的花卉中，适合作为年宵花的那些花儿。





前往 SBS农历新年主页 ，查看更多中文故事，或阅读更多 英文版内容 。





由于南北半球气候差异，中国大部分地区常见的年宵花在澳大利亚并不当季。





Danny的苗圃主要种植绣球花、洋桔梗以及仙客来。他表示，目前洋桔梗已经上市，仙客来在一月底二月初马上要上市，因此观赏期正值春节期间，都是在澳大利亚作为年宵花较为不错的选择。



Danny苗圃的洋桔梗目前已经上市。 Source: Supplied “洋桔梗现在正是当季，它的颜色也会比较多，也有大家比较喜欢的喜庆的颜色，像红色的，然后还有红色边、白色花瓣的，也是非常的好看，”Danny介绍道。





“但是洋桔梗开花时间会相对短一点。之后上市的仙客来是刚刚就接上春节档口，然后会有大概四到六个月的花期，所以是我觉得更适合大家购买的一种花卉。”





洋桔梗花语“真诚不变的爱”，其外观柔美雅致，非常适合作为家居点缀；而仙客来花如其名，花语“喜迎宾客”，其颜色选择多、花期长，适合摆放在家中，作为春节期间迎客的“门面”。



Danny介绍说，仙客来花期特别长，可以从一月底二月初一直持续到冬季。 Source: Supplied 在养护方面，Danny表示，洋桔梗和仙客来的一大共性就是“不喜欢太多水”。





“尤其是洋桔梗，它其实是一种原产于沙漠地区的花卉，只要保证有一定的潮湿度，也就是说不干透就可以。如果天气连续下雨的话就要少浇水，保证盆底有一定的水分就可以了。”





“仙客来面临的一个问题就是它现在开始陆续开花，一直开到冬季，整个冬季都会开花的一个品种，而我们南半球的冬天会比较潮湿多雨。所以浇水的时候一定要特别注意不要浇太多，也是等到土壤干得差不多的时候再浇一次就可以。”





Danny建议使用浸盆法为盆栽花卉补充水分，“最好是从盆底漫灌的方式来浇”。





另外，他表示洋桔梗较喜光照，而仙客来更喜欢半阴环境：“就可以简单的理解为早晨的阳光其实就可以。最好不要在西晒的地方放仙客来。”



Danny表示，仙客来更喜欢半阴环境。 Source: Supplied 而对于此前购置了绣球，或家中种有绣球花的朋友们，Danny表示其养护相对简单，只要少暴晒、保证不缺水，“它基本上死不了”。





而若想要花开不断，Danny认为需要施肥浇水相结合。





他说：“我自己总结就是说，施肥浇水结合，然后阳光不要暴晒，这几个点结合在一起。浇水不要让这个盆干燥，保证一个潮湿度。”



Danny表示绣球的养护相对简单，只要少暴晒、保证不缺水，“基本上死不了”。 Source: Supplied Danny农场的各色绣球花。 Source: Supplied

再一个施肥，是保证爆花的基础。

“施肥基本上是一个礼拜一次，但是要避开温度特别高的天气，比如说户外温度超过了25度，在我们苗圃的话就不会再施肥了。如果你这个时候去施肥的话，就会产生烧根的情况。”





他指出，无论种植任何花卉，“薄肥勤施”都是一个很好的方式，施肥不过猛能保证不损伤植株根系，又能源源不断为植物提供营养，促进生长、开花，并类比为“少食多餐”。





“缓释肥的有效期是不一样的，比如我们这边用的缓释肥是四个月有效期，三个月的时候我们就开始进行一个液体肥的施肥，保证它每个礼拜都能受到一定的肥这样。”



对于在家中自制堆肥的花友，Danny建议由于肥力、肥效不太确定，施用不要太频繁，可以作为缓释肥来使用，“大概最多一个月一到两次就可以了”。





辞旧迎新之际，Danny也对苗圃有着美好的展望。





Danny的苗圃为“行业内源头生产型花卉工厂”，其主要客户为Bunnings、各花卉市场以及其它零售型苗圃，尽管并不销售给个人，但苗圃位于大洋路尽头的小镇Timboon，有着较高人流量，因此也会在附近加油站放置诚信箱及自助售货亭，摆放应季花卉出售。





他希望苗圃在新的一年能够提高生产效率，并升级设备、方便管理，呈现给前往参观的花友一个更为现代化的苗圃。





同时，他也诚挚欢迎到大洋路旅游的朋友们“到小镇吃冰淇淋、喝威士忌、买有机奶制品，最后走之前来我们镇上的加油站加油的时候可以来我们的自助售货亭看一看”。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



