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【园艺热线】从金岛的海带说起：Seasol是万能肥吗？

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Published 10 December 2022 at 11:55am
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS

喜爱种植的在澳华人大多都知道Seasol海藻精，一走进B unnings就能看到一瓶瓶Seasol，打开电视里也经常能看到Seasol的 广告。Seasol品牌深入人心。但Seasol到底是不是肥料？本期的园艺热线，园艺高手张崇炎要为您介绍Seasol的品牌故事以及产品效用。

Published 10 December 2022 at 11:55am
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS

Seasol品牌

喜欢种植的朋友差不多都知道seasol，一进bunnings就能看到一瓶瓶seasol，打开电视里也经常有seasol广告，seasol品牌深入人心。

Seasol最初是一家位于塔斯马尼亚的小型海藻公司，生产和销售一种名为Seasol的产品，这是一种植物保健品和土壤改良剂，由在金岛（ King Island）冲上岸的海带制成。

该产品在当地农民和商业种植者中引起了极大的兴趣，他们在使用 Seasol后看到了作物生长和质量的改善，提高了产量的质量和性能。

由于Seasol 能够帮助保护植物免受炎热、干燥的环境影响，并具有惊人的刺激根系生长的能力，因此它迅速成为澳大利亚最畅销的液体花园处理剂。

Seasol海藻浓缩液是一种完整的园林保健品，含有植物营养素、微量元素、海藻酸和其他生物活性化合物。

Seasol促进健康的根系，促进有益的土壤微生物，刺激开花和结果，并帮助植物应对高温、干旱、霜冻和病虫害侵袭等压力。
Seasol

Seasol海藻肥

Seasol的原料是生长在塔斯马尼亚海水的海藻，由于海水里含有七十多种矿物元素所以海藻里含

有比陆地上植物含有更多的元素，海藻肥里面特有的海藻素赋予seasol比一般的肥有更多的功能。

特点与优势:
  1. 刺激强壮的根系生长和有益的土壤微生物；
  2. 促进旺盛的开花结果和整体花园健康；
  3. 帮助植物应对各种压力，例如高温、干旱和霜冻，更快恢复；
  4. 使植物更好地抵抗吸吮昆虫和真菌侵袭；
  5. 促进种子发芽，减少移植带来伤害；
  6. 有助于增加养分吸收，提高肥料利用率。
为了应对不同需求seasol系列产品还有Seasol GOLD，Seasol Liquid Compost，Seasol Super，Soil Wetter & Conditioner和颗粒状的。

Seasol好处多多，为什么有人用了效果欠佳？

因为海藻肥本身不是肥，尽管含有氮磷钾等元素毕竟量太少，不足以让植物正常生长。

它的所有功能都是辅助作用，使植物更好更健康地生长。

由于大量广告，让人误以为seasol是万能的液体肥，以前我也曾经用seasol做水培营养液，结果种的菜长得非常差。
（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)
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