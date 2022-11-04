【园艺热线】猝倒病和立枯病的防治

猝倒病 （ Damping Off）





发病原因：





1. 土壤中过冬的病菌孢子萌发侵染幼苗引发病害。





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2. 长期低温和土壤潮湿（土壤温度长期处于15度以下，适宜发病的地温为10°C）





症状：





发病初期幼苗茎基部出现水渍状病斑，病部凹陷缢缩。子叶尚未凋萎，幼苗即突然猝倒，使幼苗贴附地面。该病常见于辣椒茄科蔬菜，以及瓜类、莴苣、芹菜等蔬菜幼苗。





防治方法:





选用经过包衣的种子能避免种子带有病菌，或者用杀菌药，高锰酸钾等浸种。





用新土或对育苗土消毒，可以采取晒大太阳杀菌，或者用杀菌药拌土，每立方米育苗土拌25克多菌灵或者代森锰锌（mancozeb）杀菌药。也可以在下种子后把土面用杀菌药水充分喷湿。



Credit: Zhang Chongyan



保持排水良好避免土壤太湿。小苗出土后喷磷酸二氢溶液促进幼苗健康生长提高抗病力。





立枯病 （Wilt Disease）





发病原因：





发病原因和猝倒病类似，只是发生温度比较高一点，大约在17-28度范围。病菌从幼苗根部或茎基部伤口侵入或者穿透幼苗表皮直接侵入。一般多在育苗中后期发生。发病比猝倒病晚。



Credit: Zhang Chongyan 症状：





一开始会在茎基出现椭圆形褐色病斑，凹陷，边缘明显，扩展后沿茎一周暗褐色病斑，以致瓜苗枯死，但不倒伏，病程慢。





防治方法：





和猝倒病防治类似，也可以用代森锰锌（mancozeb）杀菌药进行杀毒。



Credit: Zhang Chongyan 简单区分猝倒病和立枯病：





猝倒病是低温高湿，立枯病是高温高湿环境。





猝倒病发病在小苗早期真叶没展开前，立枯病在育苗中后期。





猝倒病是“跪着死”，立枯病是“站着死”。





在澳洲多雨季节建议您为了能成功培育出健康的小苗，要提前做好杀菌防毒措施，不然等发现症状才用药那就为时太晚！





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