SBS 普通话电台

【园艺热线】猝倒病和立枯病的防治

SBS 普通话电台

1.png

Credit: Zhang Chongyan

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 5 November 2022 at 10:45am, updated 2 hours ago at 11:00am
By Zhang Chongyan, Li Hua
Source: SBS

如果您也喜欢在自家院子里播种，育苗，种些瓜果蔬菜，不知您是否也遇到过这样的情况：好好的小苗刚刚长出不久就出现倒伏或者慢慢死掉的情况。很多人以为是水太多， 也有人说是被鼻涕虫咬的等等。 其实这是小苗被真菌感染得了猝倒病和立枯病。 那什么是猝倒病和立枯病呢？又该怎样防治？本期园艺热线，园艺高手张崇炎跟大家聊了聊相关的话题。

Published 5 November 2022 at 10:45am, updated 2 hours ago at 11:00am
By Zhang Chongyan, Li Hua
Source: SBS
猝倒病（ Damping Off）

发病原因：

1. 土壤中过冬的病菌孢子萌发侵染幼苗引发病害。

Advertisement
2. 长期低温和土壤潮湿（土壤温度长期处于15度以下，适宜发病的地温为10°C）

症状：

发病初期幼苗茎基部出现水渍状病斑，病部凹陷缢缩。子叶尚未凋萎，幼苗即突然猝倒，使幼苗贴附地面。该病常见于辣椒茄科蔬菜，以及瓜类、莴苣、芹菜等蔬菜幼苗。

防治方法:

选用经过包衣的种子能避免种子带有病菌，或者用杀菌药，高锰酸钾等浸种。

用新土或对育苗土消毒，可以采取晒大太阳杀菌，或者用杀菌药拌土，每立方米育苗土拌25克多菌灵或者代森锰锌（mancozeb）杀菌药。也可以在下种子后把土面用杀菌药水充分喷湿。
2.png
Credit: Zhang Chongyan

保持排水良好避免土壤太湿。小苗出土后喷磷酸二氢溶液促进幼苗健康生长提高抗病力。

立枯病（Wilt Disease）

发病原因：

发病原因和猝倒病类似，只是发生温度比较高一点，大约在17-28度范围。病菌从幼苗根部或茎基部伤口侵入或者穿透幼苗表皮直接侵入。一般多在育苗中后期发生。发病比猝倒病晚。
3.png
Credit: Zhang Chongyan
症状：

一开始会在茎基出现椭圆形褐色病斑，凹陷，边缘明显，扩展后沿茎一周暗褐色病斑，以致瓜苗枯死，但不倒伏，病程慢。

防治方法：

和猝倒病防治类似，也可以用代森锰锌（mancozeb）杀菌药进行杀毒。
4.png
Credit: Zhang Chongyan
简单区分猝倒病和立枯病：

猝倒病是低温高湿，立枯病是高温高湿环境。

猝倒病发病在小苗早期真叶没展开前，立枯病在育苗中后期。

猝倒病是“跪着死”，立枯病是“站着死”。

在澳洲多雨季节建议您为了能成功培育出健康的小苗，要提前做好杀菌防毒措施，不然等发现症状才用药那就为时太晚！

SBS致力于用63种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【园艺热线】后院散养鸡蛋吃得放心？

【园艺热线】潜叶虫的危害和防治

【园艺热线】手把手教您后院种山药

【园艺热线】初夏时节嫩芽叶子卷曲何解？

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年11月5日）

David works 40-hours a week busking in Melbourne and is struggling to make ends meet (SBS) .jpg

透视生活成本压力下澳洲人的N个不同境遇

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2022年11月4日）

SBS中文疫苗快报

【疫苗快报】研究显示已有三分之二澳人感染过新冠病毒