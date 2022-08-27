【园艺热线】潜叶虫的危害和防治

潜叶虫以幼虫和蛹在柑桔的晚秋梢、冬梢或秋梢上过冬。天气暖和化成虫，成虫白天潜藏于枝叶间，草丛中，傍晚飞到嫩芽嫩叶上交尾产卵。





柑桔的嫩芽嫩叶对潜叶蛾成虫有很强的引诱力，卵只产在柑桔的嫩芽嫩叶上，多产在芽长0.5～5厘米的叶背散产于嫩叶背面主脉两侧。



潜叶虫 Credit: 张崇炎 卵经过两天孵化成幼虫钻入嫩叶的上下皮层之间，不断以叶肉为食形成独特的像鬼画符一样图型，经过十几天幼虫取食甚少或停止取食，吐黄色丝结茧，在叶缘附近将叶卷起包围身体化蛹。





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潜叶蛾的一生很短暂，经历卵、幼虫、蛹、成虫四个阶段，历时20天左右。虽然一生很短，但它一年可繁衍9-15代。



如何防治？

柑橘类植物一年有多次长新稍，当嫩叶有5毫米时要及时喷药以阻止潜叶蛾在嫩叶上产卵，相隔一星期连续三次，叶子老了潜叶蛾不会在上面产卵。





潜叶蛾在温度24-28℃、相对湿度80%左右时最适合繁殖，所以柑橘夏梢期和秋梢期都是潜叶蛾高峰期，要经常留意是否有新梢出现，及时喷药防治。



柑橘类植物一年有多次长新稍，当嫩叶有5毫米时要及时喷药以阻止潜叶蛾在嫩叶上产卵。 Credit: 张崇炎 现在天气转暖已经开始抽新稍，由于气温不够暖和潜叶蛾还没有出来活动，不等于无事可做。





由于幼虫和蛹在柑桔的晚秋梢、冬梢或秋梢上过冬，天气暖和化成虫，现在可以把树上被潜叶虫危害的叶子和枝条摘除减少虫源。



被潜叶虫危害的叶子和枝条 Credit: 张崇炎 除此之外，我们还可以喷药杀死漏网的幼虫和蛹。



有哪些杀虫药可供选择？

杀虫药水基本都可以对付潜叶虫。为了防止水果有毒性残留，这里推荐几种常用低毒，毒性短暂或者基本无毒的药水。





除虫菊





除虫菊是从除虫菊提炼出来的属于低毒有机，在阳光下两三天毒性消失，非常安全。



除虫菊 Credit: 张崇炎 白油类杀虫剂





eco-oil是乳化植物油，用来对付常见的害虫，是园艺常用的安全杀虫剂。



eco-oil Credit: 张崇炎 pestoil是矿物油加乳化剂，也是园艺常用的安全的杀虫剂。



pestoil Credit: 张崇炎 eco-neem是从苦楝树果实 提取的植物油，有特殊味道不受害虫欢迎，能破坏虫子的荷尔蒙平衡无法畸形生长。还用在洗头水，肥皂，润肤剂，牙膏，所以对人畜无害。



eco-neem Credit: 张崇炎 大家也可以自己配制neem oil乳化剂。在印度商店可以找到neem oil，加肥皂液乳化后稀释200倍，使用效果不错，但隔夜后效果不佳。





使用杀虫剂时的注意事项：



药水覆盖叶子正反面，因为产卵都是产在叶子背面。

新芽一出现就开始喷，卵的孵化只要两天幼虫就进入叶子。

相隔一星期连续喷三次，能有效防止潜叶蛾在叶子上产卵。

一旦发现有被潜叶虫侵害的叶子马上摘掉，减少虫源。

另外，在夏天和秋天潜叶虫高发期 还可以利用潜叶蛾夜晚趋光性强特性，晚间柑橘树上，挂个糖醋液的盘子，盘上挂一个灯以吸引潜叶蛾而淹死，可以降低潜叶蛾成虫数量。





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