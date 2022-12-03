【园艺热线】蔬菜根部长瘤子？根结线虫的防与治

植物根长瘤

植物需要氮肥，空气里有70%的氮气无法为植物直接利用。





土壤里有固氮菌能把空气中的游离氮气固定成氮肥。豆科植物能为固氮菌提供定居环境供给根瘤菌生存所需要的无机盐营养和能源，土壤中的根瘤菌侵入豆科植物的根部细胞后，引起根部细胞强烈分裂和生长，从而在根部形成一个个小瘤。







植物根为瘤菌生存提供所需要的无机盐营养和能源，固氮菌为植物提供生长必须的氮元素，这是一种相互依赖的双赢关系。





这里的主角是固氮菌，是有益菌。



根结线虫

今天主要说的是另外一种根瘤，是由一种非常细小的像蛔虫一样的害虫——根结线虫。





根结线虫是农业生产中一种比较常见的害虫，在地下危作物根系，造成作物根系不正常膨大，侧根和须根增多，影响植物的水分和营养物质吸收能力，严重的会导大大减产甚至植株死亡。



根结线虫常为害瓜类、茄果类、豆类及萝卜、胡萝卜、莴苣、白菜等蔬菜。对葡萄、柑橘、香蕉、火龙果等为害也不容小觑。





根结线虫是植物寄生性线虫，侵入植物根后分泌物刺激根细胞形成根结，并使更容易感染其他真菌和细菌性病害。



在悉尼周边也有不少的农场发生。





如图，被根结线虫侵害的蔬菜根上长满大大小小的瘤，导致根系吸收能力下降，蔬菜生长不良而减产。



根结线虫具有个体小、危害大、侵害能力强等特点，根结线虫虫体需要借助显微镜才能观察。





根结线虫在土壤里长大，进入根系繁殖，所以病柱和土壤都是感染源。





在一般情况下，病株的地上部无明显病状，但随着根系受害逐步变得严重，树冠才出现枝短梢弱、叶片变小、长势衰退等病状。受害更重时，叶色发黄、叶脉肿胀、无光泽、叶缘卷曲、呈缺水状。



根结线虫的发生原因及规律

根结线虫的发生原因：过量盲目施化肥造成土壤有益菌减少，有害菌增多，土壤酸化，是线虫发生的促进因素。





土壤酸度越大，线虫危害越严重，尤其是过量施用未腐熟的生鸡粪的土壤。





线虫在土壤中可存活3～5年，土壤温度25～30℃，土壤湿度40%时，线虫发育快，高于40℃或低于10℃，幼虫停止活动，致死温度为55℃ 10分钟，在27℃时完成一代需25～30天，分布在5～50厘米的深层土壤中，随着温度湿度变化及杀虫剂的施用，可在土壤中驱避性移动。



根结线虫传播途径

可通过病土、病残根、借刮风、下雨、灌水等自然移动性传播，也可通过病苗、鸡粪土杂肥、人员走动、农具，尤其是旋耕机、挖掘机等携带性传播。





在澳洲的家庭园艺中互相交换小苗，去过有根结线虫的后院很容易带入。



根结线虫的防和治

感染了根结线虫无法根除，必须以防为主。





防治措施：



使用充分发酵有机肥增加土壤里有机物，能有助于可以抑制线虫的天然有益微生物增加； 实行作物轮作，即不要每年在同一个花园床上种植易感植物。将易感染植物（如胡萝卜）与不易感染植物（如洋葱、大蒜）交替种植。或者间种大蒜、洋葱、万寿菊，利用它们的气味驱逐线虫； 利用翻盆或者收获时查看植物根系是否有被感染。

一旦发现有感染可以采取如下措施：



要及时清除病根、病株、病残体、杂草并集中烧毁，不能用来做堆肥； 撒石灰深翻地30公分，充分浇水后覆盖塑料薄膜，利用太阳产生高温杀死土壤里的线虫； 或者用阿维菌素（Abamectin）兑水灌溉杀死线虫；

榨油後的油茶粕（澳洲不易找到）泡水也能杀死线虫； 种植白芥（mustard white）作物并将其翻入土中做绿肥，同时它会释放出异硫氰酸酯的天然生物熏蒸剂，可以杀死线虫。

以上措施不易根除，有一种淡紫拟青霉（不易找到）能杀死线虫同时也能杀死虫卵，能比较彻底消灭根结线虫。

（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。