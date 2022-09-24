【园艺热线】选对药水放心防治果蝇

防果蝇可不可以喷药水?





要防止果蝇危害果实有多种方法。利用黄色粘板捕捉，用果蝇喜欢的食物诱饵瓶子捕捉或者性引诱剂捕捉雄果蝇，用防虫网把果树保护起来，果实套袋以及喷药水等。





捕捉方法不能百分之百有效，防虫网工程太大，套袋工作量大而且危险，高大的果实更甚，最简单有效的方法还是喷药水。喷药水大家都担心有农药残留和不安全而排斥，其实是否安全，答案要从药水成分找。





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常用果蝇药水以及其成分





家用药水大多在bunnings或者苗圃买，您可根据瓶子上面标注成分在网上找到相关的药性来判断是否有毒。





1.NATURE’S WAY





它的中文名称是多杀菌素，是一种细菌发酵产品，属于天然降解的绿色环保生物杀虫剂，在环境中通过光解和微生物等多种途径降解，最终变成碳、氢、氧、氮等自然成分，因而使用它不会污染农产品。





中国和美国农业部规定它使用的安全间隔期只有1天（用药后隔天就可以采摘食用），特别适合于无公害食品上使用。





在瓶子有有机产品标记，是通过有关部门认证的，可以放心使用不必担心会对人体健康有影响。





Credit: Zhang Chongyan 2.SUCCESS





它的的成分是 spinetoram ，中文名称 - 乙基多杀菌素。它是多杀菌素多加了一个亚甲基的产物，使其活性提高了 10 倍。乙基多杀菌素比多杀霉素有更广泛的杀虫谱。



Credit: Zhang Chongyan 以上两种药水不属于毒药范围，是无公害高效生物杀虫剂，对哺乳类、鸟类等几乎没有毒性。





3.FRUIT FLY





成分：大蒜 ，除虫菊，胡椒基丁醚。





大蒜和除虫菊都是植物，胡椒基丁醚是从黄樟树根里提炼出来的成分，是目前最好的拟脂类增效剂，它是一种高效，低毒，广谱农药增效剂，是联合国粮农组织唯一批准用在粮食方面的杀虫增效剂。





喷后一天就可以采收。



Credit: Zhang Chongyan 4.PYRETHRUM LONG LIFE





它的成分含有除虫菊素和胡椒基丁醚。





天然除虫菊素是从除虫菊中提炼出来，而且具有不污染环境，不破坏生态平衡，不易产生抗药性，对人畜家禽哺乳动物无毒害等优点，配合胡椒基丁醚增效使天然除虫菊素稳定，药力是一般除虫菊三倍。





天然除虫菊素在阳光下容易分解，药物残留期短，喷药一星期后可以採摘。



Credit: Zhang Chongyan



注意事项





果蝇属于蝇类，一般的喷蟑螂蚊子苍蝇的药水也可以杀死果蝇，但是这些药水是高毒性的农药，药性强而有效期长，往往有6-9个月的杀虫效果，会产生严重残留。





还有一种低毒有机磷药水是供应农场的，可以用在蔬菜水果上，不过必须喷后一星期才可以采摘，我们不推荐作为家庭使用。





为了自身安全必须要正确选择低毒，无毒，残留期短的药水。





使用方法





药水能杀死果蝇也能杀死能帮助授粉的蜜蜂类有益昆虫，在开花期喷药水会把蜜蜂杀死影响授粉减少产量，所以在使用时要掌握：





1：用药时间点，刚开完花挂上幼小果时开始喷，不给果蝇有在幼果上产卵的机会。





2：随着果实膨大会露出没有药物覆盖的部分，给果蝇产卵的机会，所以需要相隔一星期连续喷几次保证果实表面有药物覆盖直到果实成熟采摘。如果遇到下雨需要补喷。





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