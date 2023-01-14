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【园艺热线】海藻肥、鱼蛋白肥 产品多元如何选择？

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Fine man buying liquid fertilizer for gardening

Fine man buying liquid fertilizer for gardening in hypermarket Credit: Iakov Filimonov (JackF)/JackF - stock.adobe.com

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Published 14 January 2023 at 11:00am
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS

上期节目中，园艺高手张崇炎讲到Sealsol品牌的同名旗舰产品Sealsol海藻精。本期的园艺热线，张老师要接着上期为您介绍Seasol品牌旗下的鱼蛋白肥产品、其效用以及不同厂商的类似产品。

Published 14 January 2023 at 11:00am
By Zhang Chongyan
Presented by Yuye Lu, Zhang Chongyan
Source: SBS
喜爱种植的在澳华人大多都知道Seasol海藻精，一走进Bunnings就能看到一瓶瓶Seasol，打开电视里也经常能看到Seasol广告。Seasol品牌深入人心。

上月节目中，园艺高手张崇炎为大家介绍了Sealsol品牌的同名旗舰产品Sealsol海藻精，点击以下链接，收听上期节目，阅读配套文章。
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【园艺热线】从金岛的海带说起：Seasol是万能肥吗？

但Sealsol品牌旗下产品其实并不止海藻精一种，本期的园艺热线，园艺高手张崇炎要接着上期为您介绍Seasol品牌旗下的鱼蛋白肥产品、其效用以及不同厂商的类似产品。

2000年，Seasol公司推出一种以鱼为基础的肥料和土壤改良剂的PowerFeed产品投放到家庭园艺市场。

PowerFeed采用当地深海鱼类经过酶解成鱼蛋白，结合了常量营养素、和海藻肥。 它通过提供氮磷钾和微量元素、蛋白质和氨基酸来促进植物生长和活力。

它还含有液体堆肥，可刺激有益的土壤微生物活动，促进良好的土壤结构并增加养分的利用率，因此PowerFeed可以同时照顾到植物的地上的茎叶果实和地下的根系、土壤。
PowerFeed
产品特点：
  • 促进植物生长和活力；
  • 促进开花和结果；
  • 含有活性液体堆肥，可改善土壤结构。
  • 有助于分解粘土并减少沙质土壤中的养分流失。
  • 刺激有益微生物的生长，从而分解有机物质并释放土壤养分。典型分析：W/V：氮 (N) 12.0%、磷（P）1.4%、钾 (K) 7.0%
  • 丰富的有机质提高产品质量，蔬菜更美味。
Powerfeed系列产品有：PowerFeed PRO SERIES Plant Food All Purpose including Natives，PowerFeed PRO SERIES Pots & Planters – Indoor & Outdoor，PowerFeed PRO
SERIES Plant Food Tomatoes & Vegetables和颗粒肥。

由于海藻肥和鱼蛋白肥的突出优点、市场的需求，相继有不同品牌类似产品出现。

现在在悉尼有中国生产的类似产品，选用的也是澳洲的海藻素和鱼蛋白，提高了氨基酸，氮磷钾大量元素的含量，让植物生长更好，使用更方便。

蓝色瓶是海藻肥，除了海藻酸，腐殖酸还提高了大量元素含量，充分满足植物生长的需要。
Bonzer Gromate
绿色瓶是鱼蛋白肥，除了鱼蛋白-氨基酸，还添加了大量元素和微量元素。能提高叶子叶绿素，促花促果效果明显，提高产品甜度和质量。
Bonzer Plant Food
下图是这两种产品的成分、用量、使用方法说明。液体的肥使用方便，可以土壤灌施也可以叶面喷施。
产品比较
海藻肥和鱼蛋白肥使用注意事项
  1. Seasol 和 PowerFeed 液体可以使用长达五年；
  2. 不要在可能超过 25℃ 的日子作为叶面肥使用，最好在早晚使用；
  3. 不要和除草剂，杀虫剂混合使用；
  4. 属于有机肥，稀释后尽量用完，避免变质。
（本文系SBS中文普通话节目原创内容，未经许可，不得转载。如需内容合作，请来函联系：chinese@sbs.com.au或 mandarin.program@sbs.com.au)
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