澳大利亚的住房市场低迷已经打破了40年的记录 房价会继续下跌吗？

要点： 从2022年5月至2023年1月，全国房价下降了8.4%；

这是CoreLogic的记录中最深的峰谷跌幅，该记录可追溯到1980年；

更高的利率和高昂的家庭债务是诱因之一。

澳大利亚储备银行激进的加息周期引发了40多年来住房市场的最大跌幅。





2022年5月至2023年1月期间8.4%的跌幅是CoreLogic记录中最深的峰谷跌幅，该记录可追溯至1980年。





它超过了此前2017年至2019年的破纪录下滑，以及2008年全球金融危机引发的衰退。





悉尼的房价在最近的跌势中跌幅最大，从最高点下跌了13%。





布里斯班的房价暴跌了10%，而墨尔本的房价从峰顶到谷底下跌了8.6%。



是什么推动了房价下跌？

联邦储备银行加息300个基点，缩减了买家可以借贷的金额，并普遍地降低了他们的信心。





CoreLogic研究主管伊莉莎 • 欧文（Eliza Owen）说，家庭的高负债率可能增加了住房市场对利率的敏感性。





她补充说：“较高的通货膨胀压力，加上疫情封控后的支出激增，也降低了家庭储蓄，而这些储蓄本可用于房屋贷款押金。”





市场也可能正在经受2021年较高的销售和活动的 “宿醉”（回调期），这使得需求出现真空。



房价会继续下跌吗？

市场不太可能已经触底，随着现金利率从3.1%进一步上调，2023年房价可能会继续下跌。





市场预估现金利率峰值约为4%，而经济学家的预测平均为3.6%，更为低迷。





欧文女士说：“利率的持续上升将进一步削弱借贷能力，并可能延长全国的房地产低迷期，直至利率稳定下来。”





疲软的房地产价格和高额的建筑成本继续对新建筑项目构成压力，11月的住房审批量下降了9%。



建筑审批是建筑业未来发展的关键指标，自8月以来已经下挫了21.7%。





澳大利亚统计局周一公布的数据显示市政审批量连续第三个月下降。





11月，私人附属住宅审批量下降最多，下跌22.7%。私营机构房屋的审批下降了2.5%。





新州、西澳、维州和昆州的住宅审批总量下降，但塔州和南澳的住宅审批量有所上升。





然而，非住宅建筑审批的数值仍然强劲，在11月提高了2%。





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