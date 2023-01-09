政府被要求修例：35岁以上也可到澳洲打工度假？

几年前，当时 23 岁的瑞典大学生荷姆 (Elin Holm) 在参加交换生计划来澳洲时，就已经爱上了这个国家。





她说：“我一直想回来，但后来我开始在瑞典工作，展开了自己的事业。”





“我仍然和澳洲的老朋友们保持联络，他们还问我什么时候回来。”





2020 年，30 岁的荷姆决定需要休息一下。





她说：“当时我才意识到，啊！我已经到了那个年龄限制，我最好现在就去做，否则就没有机会了。”





可是，在她提交申请后不久，新冠疫情就令全世界出现翻天覆地的变化。



荷姆 (右) 計劃在未來一年來澳洲工作、學習和探索。 Credit: Supplied 澳洲关闭的国境和积压未处理的签证，让她等了大约 18 个月才获知她的打工度假签证申请已经获批，如果她愿意的话，还有一年时间来澳开始工作。





上个月，33 岁的荷姆终于回到澳洲。她打算用一年时间探索这个国家，同时工作，并攻读一个网上课程来实现少年梦想，成为一名人生指导导师。





不过她只有一年时间，而且她的年纪比持有这一签证的大多数人大。



力推更改年龄上限

打工度假签证 — 也被称为“背包客签证” — 目前仅限于某些符合资格国家的 18 至 30 岁公民，以及少数国家不超过 35 岁的公民，包括加拿大、丹麦、爱尔兰、意大利和即将加入的英国。瑞典、香港、日本、韩国、台湾等地的公民的年龄上限是 30 岁。



來自不同國家的工作假期申請人的年齡上限。 Source: SBS 打工度假计划 (Working Holiday Maker program) 于 1975 年推出，旨在让年轻人享受悠长的假期，并从事临时工作来养活自己。此计划本质上是互惠的，为希望在伙伴国家工作和度假的澳洲公民提供类似的安排。





不过，旅游和酒店等行业从疫情中复苏，需要努力解决劳工短缺的问题，澳洲旅游和交通论坛 (TTFA) 一直带头呼吁扩大打工度假签证，建议提高年龄上限。



TTFA 行政总裁奥斯曼 (Margy Osmond) 表示：“解决旅游业技能短缺的其中一个解决方法，就是将打工度假者的年龄上限提高到 50 岁。”





“这样可以开辟一个全新的海外劳工市场，他们有更广泛的技能和经验，可以使我们业界受惠。”





虽然 33 岁的荷姆刚好符合资格，她认为这是个好主意。



荷姆剛於臨近年齡上限前申請，12月持工作假期簽證來到澳洲。 Credit: Supplied 她说：“我这个年纪的人……我认为我们的价值观与前几代人不同。”





“我们可能会从某处开始，之后如果发觉，不，这间公司或这个职位，或者我现在过的这种生活，都不是我想要的生活，可能我们 20 岁时发觉不到，可能到 28 岁或 35 岁时才发觉，我们仍然有机会去做、去探索其他事情或另一个国家，也许探索另一类型的工作。”





“我也知道澳洲现在劳工短缺，所以，开放给更多想要改变的人，或者纯粹只是休息一下，能来提供帮助的人，我认为这是一个大好机会。”



工作假期签证的重要性

目前有 47 个国家参与澳洲的打工度假签证计划，申请费用只需 510 澳元。计划包括 签证类别 417 和 签证类别 462 ，允许签证持有人在澳洲工作和度假一年。如果符合某些要求，有机会在第二年和第三年续签。





昆士兰大学旅游专家班肯多夫 (Pierre Benckendorff) 副教授说：“当初我们的愿景是推出一个计划，让志趣相投的国家之间进行文化交流，因此是为年青人而设。”





“计划赋予同时从事某类型工作和度假的权利，但签证的期限相当宽松…… 所以一般来说，让签证持有人在澳洲逗留的时间比旅游签证长。”



班肯多夫副教授表示该计划“在澳洲行之有效”，因为签证持有人通常在服务业和农业等季节性行业工作。





“我们不能为本地人持续提供这种工作，而且本地人对这种季节性工作兴趣不大。所以这计划非常好。”





“在黄金海岸或凯恩斯这些地方，很多时提供服务的人都是来自法国、德国或亚洲。当然，他们也从事农业工作，采摘水果。”



年龄较大背包客的重要性

奥斯曼说：“许多原本从事旅游业的澳洲人后来在其他行业找到工作，而在疫情期间离开澳洲的国际学生和打工度假者回来的速度很慢。”





此外，她表示，即使在偏远地区“顾客需求大的旅游热点”也缺乏可负担的住房，让行业吸引人才难上加难。





“职位空缺比比皆是…… 从机场到景点、住宿供应商、邮轮、目的地管理、酒店、旅行团和旅行社，从非技能职位到高级管理职位都有。”



奥斯曼表示，提高工作假期签证的年龄上限“可能会让我们找到更多技术纯熟的签证持有人来填补更高级的职位。”





“虽然冲咖啡或协助泊车的人非常重要，但我们也大量缺乏行业内的专业和管理技能。”





班肯多夫副教授指，提高工作假期签证的年龄上限也有助于缓解酒店业的“大量劳工力短缺”和“劳动力相当廉价”的问题。





“最低奖励工资对这行业和打工度假者来说相当具有吸引力，因此 (企业) 有更大的劳动力资源可以利用。”



永久移民之路？

伍兹 (Sheila Woods) 是珀斯 Interstaff 公司的注册移民中介，曾协助海外人士申请打工度假签证。





她说那些在充份利用签证之前已超过年龄上限的人——包括选择从事偏远地区工作以便续签第二个或第三个打工度假签证的人 ——都很失望。





“近年，我们有一些客户出于某些原因，达到了续二签的资格，可惜因年纪问题而无法通过。”





“一般来说，他们通常已经受雇，或者已为经济作出了贡献并希望留下来继续完成工作。”





她指，年龄限制可能令处于这种情况的人不得不另谋更昂贵的途径，例如雇主担保或离开澳洲，再以另一种签证重返。





“像工程师、地质学家、护士或移民名单上的人一样，参加打工度假签证计划的人可以很容易地在这里找到工作，之后便有机会获得担保取得临时签证或永居途径，最后获取公民身份。”





但这并非绝对可能的。 伍兹指，如果打工度假签证计划的年龄上限提高，三十多、四十岁的人可以“利用这样的签证机会来个休假或离职小休。”





她说，不知道相比起二十多岁的人，这种签证对三十多、四十岁的人来说有多受欢迎。





同时她也指出，如果将年龄上限提高到 50 岁，政府有需要明确限制年龄接近上限的人寻求永居的途径。目前，申请澳洲技术工作签证的年龄上限是 45 岁。



检讨现有移民制度

澳洲政府统计数据 显示，在 2021-22 年间，共有 95,901 个打工度假签证申请。自一年前重新开放边境以来，截至 2022 年 12 月 16 日，已有近 129,300 名打工度假者抵达澳洲。





鉴于当前劳动力短缺，联邦政府正在检讨当前的澳洲移民制度，并将于下个月发表中期报告。





奥斯曼说：“只要能增加旅游业劳动力，任何有价值的建议都必须迅速采取行动，以帮助业界。”



内政部发言人对 SBS 新闻表示，打工度假者“为澳洲做出了重要的文化和经济贡献，包括通过他们对相关行业和企业的技能和劳动力差距以及创造就业机会作出的贡献。”





他们i表示：“政府也知道打工度假在新冠疫情期间和之后对澳洲经济复苏的重要性。”





阿尔巴尼斯政府一直在努力解决其在 5 月赢得联邦选举后遗留下来的签证处理积压问题，目前预计打工度假签证的处理时间中位数不到一天。





此外，内政部也宣布了延长打工度假签证持有人六个月的工作限制，允许他们在整个旅程中为同一名雇主工作，直到 2023 年 6 月 30 日。





发言人表示：“这项措施旨在为目前面临严重劳动力短缺的澳洲企业即时解困，并使他们能继续向澳洲社会提供商品和服务。”





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