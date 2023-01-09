气候变化如何影响本地超市供货、食品价格？

要点： 西澳的洪水预计将使金伯利 （Kimberley）部分地区的道路再关闭近一周；

一位公路运输业负责人说，极端天气事件导致的货运业务中断越来越频繁；

冷藏仓库和建更多的国家高速公路已被提出来作为加强货运网络的方法。

对我们许多人来说，气候变化曾经是一个隐形概念，但近年来，它在澳大利亚人的日常生活中开始变得越来越明显。





报告显示，气候变化会影响农业部门的作物产量和生产力，但它也开始对澳洲各地的物流能力产生影响。





西澳金伯利地区前所未有的洪水规模将使部分地区与该州其他地区隔绝近一周。



这促使一些专家和行业团体建议需要采取更多措施，使澳洲的货运网络更具气候适应性。



哪些地区已经受到了影响？

昆士兰大学2013年对2011年罗克汉普顿 （Rockhampton）的洪水进行了研究，考察了当时在公路交通上与其他地区隔绝近两周的这个社区，为什么如此容易受到粮食不安全的困扰。





研究发现，这是“由于其对长期食品供应链的依赖，而这种依赖由于运输渠道和基础设施的损失而中断，同时也由于当地相对缺乏替代性的食品分销渠道”。



虽然2019-20年的 “黑色夏季丛林大火”大部分集中在澳洲东部各州，但纳拉伯平原 （Nullarbor Plain）一带的大规模丛林大火将南澳和西澳之间唯一的柏油公路关闭了12天。





这次关闭对西澳州的食品供应造成了巨大的困扰。



气候干扰

气象局每年在其《气候状况报告》中报告气候变化情况。





它将国内的洪水事件与 “高强度、短时间的降雨趋势”联系起来，并报告了极端火灾天气的增加。





澳大利亚国立大学气候科学家马克 • 豪登（Mark Howden）教授曾告诉《悉尼先驱晨报》，公众对洪水频率的讨论，如百年一遇的事件 “在不断变化的气候中毫无意义”。





道路运输业代表协会西部公路联合会 （Western Roads Federation）的执行总裁卡姆• 杜梅斯尼（Cam Dumesny）接受SBS新闻采访时指出，极端天气事件导致的货运中断正变得“越来越频繁”。





那么，这些天气变化会对供应链产生什么影响？



The river may have peaked in Fitzroy Crossing on Wednesday but the area could remain cut off by floodwaters until next weekend. Source: AAP / Andrea Myers/PR IMAGE

食品杂货的物流

大多数州都生产新鲜农产品以满足消费者的基本需求。为了让消费者有更广泛的选择，从其他州运来的农产品通常用卡车运输。





国际货品在抵达悉尼或墨尔本（少量经过布里斯班）的港口后，大多通过这些城市进行配送。这些货品与澳大利亚的包装食品和加工食品一起用火车或卡车运往全国各地。





澳洲的大多数食品杂货都是通过卡车运到商店的，其中一些是冷藏的。



最易受影响的路线

科廷大学供应链物流副教授莉兹 • 杰克逊（Liz Jackson）说，在澳大利亚各州和领地中，西澳州最容易受到气候影响而导致供应链中断。





她在SBS新闻采访中说：“西澳是全球货运链的终点，我们（从珀斯）出去只有一条公路和一条铁路线，这是相当令人担忧的。”





杰克逊说，由于必须想办法把食物运到应对自然灾害的地方，所产生的额外费用将不可避免地影响到消费者。





她说：“无论它们是以食品价格的方式，还是以增加保费的方式，或者是以增加市政管理费的方式，它们都会被转嫁给消费者。”



建立供货网的韧性

杰克逊和杜梅斯尼认为减少气候因素中断食品供应的方法之一是在国内更多地区建立冷藏仓库设施。





他们都建议，在布鲁姆（Broome）附近建立这样的设施，可以减轻为应对目前金伯利地区洪水的货运网络的压力。





杰克逊说：“供应链都是关于流通，产品的流通，而一旦流通出现中断，那就是一个大问题。我们可以通过在全国范围内更好地分散库存来解决这个问题。”





她说，这类项目通常由州政府或联邦政府出资，一旦建成，私营公司就会加入进来，并可根据需要使用。





杰克逊建议，可以通过研究未来的自然灾害风险模型来确定这些设施的位置。





杜梅斯尼说，全国范围内的交通网络投资应被视为一个国家建设项目。





他指出目前，不同的货运模式被分开考量，但需要着眼于大局。



他说：“货运司机、海运、铁路和空运，国内所有的这四种货运模式应像交响乐一样运作，而不是杂乱喧嚣。问题是政府的政策是针对特定模式的。”





杜梅斯尼说在澳洲，海运几乎不存在，空运太贵，铁路路线甚至比公路更有限。





他指出，更多连接各州的国家高速公路也将会是横跨澳大利亚的备用路线。





从昆士兰中部到西澳、贯穿北领地的土路大中央路（Great Central Road）部分路段的封路升级工作已经开始。但杜梅斯尼说，这项工作正在以 “蜗牛般的速度”进行，需要将其作为优先事项并快速推进。



他说该项目的估计成本将带来货运以外的好处，是值得的。





杜梅斯尼说：“我们指的是花费30亿澳元来封堵和升级一个1500公里的基础运输网络，实际上可以打通整个国家。”





联邦政府在2022年对澳大利亚公路和铁路供应链的韧性进行了审查。





在设定的范围内，预计该审查将考虑包括 “天气事件或自然灾害”在内的重大风险。





联邦基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部的一位发言人说，虽然审查报告的最终草案已经完成，但它“正在进行评审”，他们无法告知公开发布的日期。





去年11月，基础设施、交通、区域发展、通信和艺术部部长凯瑟琳 • 金（Catherine King）宣布，该部门已经建立了一个新的单位，以确定如何努力 “帮助实现净零，并提高我们的运输网络和供应链在面对日益严重的极端天气事件时的韧性”。





“净零单位”将支持跨部门的净零工作组 （Net Zero Taskforce），为政府提供建议。





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