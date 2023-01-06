在齐膝深洪水中 西澳民众齐心协力抢救原住民艺术“珍品”

要点： 洪水席卷西澳Fitzroy Crossing，造成大面积破坏；

当地民众齐心协力，努力抢救一幅Ngurrara Canvas画作，这幅画作对传统土地所有者来说非常重要；

这幅10米X 8米画作须由8个人才能扛起、从洪水中运出。

尽管本周西澳发生了洪水的险情，乌云密布，当局派出直升机开展救援，但当地金伯利（Kimberley）地区的精神并没有被西澳北部创纪录的洪水所打击。





在布鲁姆（Broome）以西约400公里的Fitzroy Crossing，有一项特殊的救援任务有待完成——从被洪水淹没的画廊中安全运走一件重要的原住民艺术品。





此前的热带气旋“艾莉”带来的暴雨淹没了菲茨罗伊河，该地区面临着前所未有的情况。本周早些时候，金伯利地区的中心洪水开始爆发，该地区距离珀斯近2400公里。





周三下午，Fitzroy Crossing的菲茨罗伊河的水位达到约15.81米的峰值，洪水令这个偏远小镇的许多居民流离失所。



抢救Ngurrara Canvas

Yanunijarra原住民公司的安珀·麦卡锡（Amber McCarthy）参加了周四的艺术品救援任务，从Mangkaja艺术画廊和绘画工作室中抢救出一幅8米X10米的Ngurrara Canvas画作。





她说，年轻的传统所有者以及艺术工作者们齐心协力，把这幅画运到了干燥的地面上。





麦卡锡说，虽然这幅画作被置于一个高于洪水线的储物箱里，但一些水渗透到了箱子里面。





“整个Mangkaja画廊里都是水，”她说。





“我们趟过了齐膝深、差不多到大腿处的洪水，太可怕了。一开始我们都很焦虑。”





“镇上很多人都在忙着处理他们遭受的损失，我们很幸运，画作被运到了安全的地方。”



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这幅艺术作品的意义

存于这个偏远小镇画廊里的这幅画作，曾在澳大利亚巡回展出，并于2018年在澳大利亚国家博物馆（National Museum of Australia）展出。





这幅作品被誉为“原住民土地权的艺术珍品”。





这幅画作由来自大沙漠的传统所有者于1997年完成，表达他们与他们的原住民国家的联系。





Ngurrara Canvas委员会成员特里·默里（Terry Murray）说：“看着这幅画作让我们内心强大，因为这是我们的长辈、我们的艺术家和这片土地本身的旅程。”





该地区的原住民所有权于2007年首次确定，在随后几年，传统所有者拥有权利和利益的土地和水的面积继续扩大，这得到了进一步的确定。





Yanunijarra原住民公司希望能为该艺术品找到一个安全、永久的家园。



这幅画作遭损了吗?

虽然现在还不能确定Ngurrara 遭损的具体程度，但麦卡锡希望这幅画作能迅速干燥，这样霉菌就不会成为问题。





该公司称，目前还没有迹象表明这幅画作遭到持久损坏，但如果可能的话，需要文物保护人员对其进行评估。





由于洪水切断了金伯利许多城镇的交通，目前外界仍然无法进入该地区。





据了解，画廊里的许多其它艺术品也遭到洪水破坏。





主洪峰一直在向西移动，周五上午在Noonkanbah附近。





消防和紧急服务部门警告称，未来几天，布鲁姆将发生中度洪水。





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