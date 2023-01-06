“灾难性食言”：工党因紧急医疗诊所延期交付受到抨击

要点： 联盟指责工党违背选举承诺；

工党的目标是在上任后一年内建立50个紧急医疗诊所；

诊所将治疗非危及生命的伤害，以缓解医院的压力。

联盟党指责工党“灾难性地违背了承诺”，因为工党自我设定的建立紧急医疗诊所的最后期限将被取消。





联邦卫生部承认，工党承诺的50家诊所中有一些可能要到2024年底才能建成，尽管财政部长加拉格尔（Katy Gallagher）表示计划在今年5月前能将它们投入使用。





政府表示，与各州就其联邦选举承诺的谈判仍在进行，“在未来几个月内”会有更多信息。





工党承诺，每个州和领地都将开设紧急医疗诊所，这些诊所将治疗严重但不危及生命的伤害，以缓解已经被COVID-19大流行蹂躏的医院系统的压力。





在2022年5月联邦大选的前一天，加拉格尔参议员将这些诊所描述为“真正的优先事项”，并表示工党的计划是在其上任后的12个月内将它们“启动并运行”。



Anne Ruston has accused Labor of breaching faith with the public. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）后来将承诺更广泛地扩大到2023年。他在2022年8月说：“它们将在明年启动并运行。”





但是，在距离加拉格尔参议员设立的期限已经过半之际，卫生部门本周在回答SBS新闻的询问时承认，一些诊所可能要到2024年下半年才能开放。





卫生部表示：“诊所将从2023年上半年开始逐步开放，大多数将在2023-24财政年度建立。”



“没有那么紧急”

联盟党卫生发言人拉斯顿（Anne Ruston）告诉SBS新闻，这一消息证明工党认为其对紧急诊所的承诺“没有那么紧急”。





拉斯顿参议员说，工党一再重申其对建设诊所的承诺，但无法说明诊所的位置。





“这不仅对澳大利亚人民，而且对辛勤工作的医院工作人员来说都是灾难性的食言，他们相信这些紧急诊所会为他们提供一些缓解，并为更广泛的社区提供医疗服务，”她说。





“工党政府继续证明，他们愿意做出标题性的承诺以获得选举。总理必须站出来，解释他为什么再度言而无信。”





据悉，卫生部门也没有透露自政府换届以来已经设立了多少家诊所。



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可能使该计划更为复杂化的是，维州和新州在8月宣布打算建立自己的50家紧急医疗诊所——每个州25家。目前尚不清楚这些是否会纳入联邦政府的计划。





巴特勒部长的一位发言人说：“在建立紧急医疗诊所之前，州和领地政府之间正在进行讨论。有关诊所的更多信息将在未来几个月内公布。”





SBS新闻已联系加拉格尔参议员办公室寻求置评。



什么是紧急医疗诊所？

工党认为，医院的排队人数越来越多，部分原因是出现了严重但没有生命危险的伤害——包括烧伤、骨折和需要缝合的伤口。





根据其1.35亿澳元的计划，这些病人将被从急诊室转移到附近的紧急医疗中心，这些中心将在上午8点至晚上10点由全科医生提供服务。





这些中心将分布在每个州和领地，医疗服务支持医保报销（Bulk Billing）。



Anthony Albanese says the clinics will ease pressure on hospitals. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 在去年5月宣布该计划时，总理阿尔巴尼斯坚持认为，缓解排队等候的情况将使急诊医生能够专注于拯救生命。





他说：“工党的Medicare紧急医疗诊所将意味着更多的家庭将得到护士或医生的顶级护理，而不必在医院急诊科等待。”





“这些诊所是工党通过让看病变得更容易来加强Medicare医保计划的关键部分。”





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