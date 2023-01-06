黄金海岸直升机事故重伤9岁男童终于苏醒

要点： 9 岁的Leon在周一的意外中脑部受重创，幸而已经苏醒；

同样重伤的母亲云妮Winnie也已苏醒，目前在黄金海岸的医院接受重症监护；

10岁男童Nicholas Tadros接受手术后，目前仍然昏迷。

本周一（1 月 2 日）在昆州发生的直升机空中相撞事故造成四人死亡，同时有两名男孩受重伤。其中一名男童Leon de Silva已于医院苏醒。





昆州卫生部门的消息证实，来自维州吉朗（Geelong）的9岁男童Leon de Silva周一在黄金海岸海洋世界附近的直升机意外中脑部受创，但周四（5 日）早上已在布里斯班儿童医院醒来。





而Leon的母亲、33岁的Winnie de Silva也已苏醒，正在黄金海岸接受重症监护。Winnie不幸于意外中折断两条腿骨、右肩骨和锁骨，同时左膝受伤。



两人之外，同机唯一幸存的乘客是10岁的悉尼男孩Nicholas Tadros。他在意外中遭受“无比灾难性”的创伤，须接受多次手术，目前仍处于昏迷状态。





Nicholas家人的朋友Rochelle Fajloun接受七号台《Sunrise》节目访问时说：“他的幸存全靠上帝的恩典，但他仍然处于人工昏迷状态，并须靠仪器维持生命。他的父亲和祖母目前正的陪伴在侧。”





意外的四名死者包括Nicholas的母亲、36岁的Vanessa Tadros；来自英国、分别为65和67岁的Ron and Diane Hughes夫妇；以及40岁的直升机驾驶员Ashley Jenkinson。他们均不幸于周一的意外中当场不治身亡。



海洋世界直升机公司向飞行员致悼

海洋世界直升机公司（Sea World Helicopters）的东主兼董事John Orr-Campbell向伤亡人士表示慰问和悼念。





他在一份公开信中表示：“这宗于2023年1月2日发生的直升机意外对许多家庭带来悲剧，我们向遇难者致以悼念。”





“我们也对伤者的痛苦感同身受。”





“我们已经联络上并将持续向两架直升机机的乘客和家属沟通，向他们表示最深切的哀悼，同时提供支援和心理辅导。”



Pilot Ashley Jenkinson died in a horror helicopter crash at the Gold Coast Source: Facebook 同时，他也向在意外中离世、公司首席机师Jenkinson致以感人的悼念。





“我们相知相交九年。Jenkinson是个优秀、杰出的飞行员，他的飞行时间多达 6210 小时。”





“失去一位如此优秀的朋友和机师，令我们无比震惊和悲痛。这令我和公司的所有员工心碎，难以言喻。”





“尤其当我想到Jenkinson的未婚妻Kosha和他一岁大的儿子基顿Kayden时，心如刀割。”





Orr-Campbell同时感谢另一名驾驶员Michael James在意外发生后奋力安全降落他的直升机，从而拯救了机上所有人的生命。





“我还要赞扬另一名机师James，他英勇地将第二架直升机安全降落。公司上下祝愿他早日顺利康复。”



Ashley Jenkinson had 6,210 hours of flying to his name. Credit: Sea World Helicopters/Facebook 这封公开信在驾驶舱片段公开后的数小时发布，该片段拍下了这宗致命相撞前的最后几秒。





第二架直升机内的片段显示，一名乘客似乎试图通过轻拍飞行员的肩膀来警告前方的飞机。





当第一架直升机的主螺旋桨击中第二架直升机的挡风玻璃后，驾驶舱内溅满了碎玻璃，乘客随后均挤压至机师座椅的边缘以靠稳。



两名受伤男童仍在重症监护室

与此同时，在撞机中受重伤的男童Leon de Silva的亲人呼吁大众继续为他的康复祈祷。



较早前，Leon的继父Neil de Silva接受访问时表示，Leon仍然无法睁眼或说话，但当听到母亲Winnie在电话中告诉他一切都会好起来时，Leon坚强地竖起了拇指回应。





“Leon拇指还无法完全竖起，他只能勉力竖起一半，但这已是昨天的最好消息。母子俩正在与伤势搏斗。虽然漫长，但我们会奋战到底。”





Neil和仍在重症监护室的妻子Winnie，向罹难的Vanessa和Hughes夫妇的家人致以深切哀悼。





Neil说：“我们都已经如同身处地狱，实在难以想像他们家人的处境。Winnie想让他们知道她关切他们、并会为他们祈祷。”



