“为Nicky祈祷”：直升机事故遇难女子丈夫称十岁儿子需要生命支持

要点： 36岁的Vanessa Tadros在周一的海洋世界直升机相撞事件中死亡；

该事件还导致40岁的飞行员Ashley Jenkinson、65岁的Ron Hughes和57岁的 Diane Hughes死亡；

澳大利亚运输安全局正在调查这次致命相撞事故，特别是在撞击时两个驾驶舱内发生的情况。

两架直升机在黄金海岸半空中相撞，导致一名孩子的母亲和其他三人死亡，这名十岁悉尼男孩的父亲请求人们为他的儿子祈祷。





周二晚上，Simon Tadros在社交媒体上发帖称：“我确实希望每个人都能为Nicky祈祷，让他能够醒来并好好康复。”





“他正处于医学人工昏迷状态，靠生命支持机器帮助他呼吸（原文如此）。他处于非常严重和危急的状态。我请求你们所有的祈祷，让我的儿子回到我身边。”



A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others. Source: AAP / DAVE HUNT Tadros先生36岁的妻子Vanessa Tadros（又名Vanessa Geagea）于周一下午在两架海洋世界直升机半空相撞事件中死亡。





海洋世界游乐园附近的这一坠机事故还导致英国出生的飞行员Ashley Jenkinson（40岁）、来自英国利物浦的Ron（65岁）和Diane Hughes（57岁）夫妇丧生。





其中一架载有六人（包括四名遇难者）的直升机失去了主旋翼，重重地坠落在沙洲上。





两名幸存者——来自Geelong的9岁的Leon De Silva和他的母亲Winnie De Silva仍在医院接受治疗。



De Silva女士的丈夫Neil在一个到周三上午已筹集超过16500澳元的在线筹款活动中表示，他们一家人正在昆士兰度个短假。





“谢天谢地，他们都还活着，但他们还有很多手术要做，这意味着家人需要留在黄金海岸，而我将无法重返工作岗位，”De Silva先生说。





第二架直升机的52岁飞行员Michael James和他的五名乘客中的四人在驾驶舱被另一架飞机的主旋翼击中时受到弹片伤。





昆士兰卫生部发言人证实，第二架直升机上的六人中有三人（包括飞行员）仍在医院治疗。





第二架直升机的乘客包括一名西澳女子和两对一起旅行的40多岁新西兰夫妇。



澳大利亚运输安全局（ATSB）正在调查这次坠机事件，特别是在撞击时两个驾驶舱内发生的情况。





ATSB首席专员安格斯·米切尔（Angus Mitchell）说，Jenkinson先生驾驶的直升机已经起飞，在空中飞行了不到20秒，其主旋翼就撞上了第二架直升机的驾驶舱，而后者正在降落。





“现在，确切地说，这是否是第一个事故影响点，我们还没有确定，”他在星期二告诉记者。





“但这本身就导致了主旋翼和变速箱从主直升机（Jenkinson先生所驾驶）上分离，然后直升机就没有了升力，重重地坠落在地。”





两架直升机在周二均已被打捞。





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