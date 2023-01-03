“绝对毁灭性”：黄金海岸发生直升机坠毁事件 四人死亡三人重伤

要点： 在周一的撞机事件中，有四人死亡，另有三人受重伤；

目前正在对事故进行调查；

初步报告将在六至八周内提交。

周一，在海洋世界主题公园附近发生直升机空中相撞事故后，一名澳大利亚飞行员和两名英国国民——据信是夫妻——已确认是该事故中丧生的四人之一。





英国外交、联邦与发展事务部（FCDO）周二向SBS新闻证实，两名年龄分别为65岁和57岁的英国人在坠机事故中丧生。





一名来自新南威尔士州的36岁女性也在事故中死亡，她9岁的儿子受重伤，正在医院接受治疗。





昆士兰警方证实，另一名33岁的维州女子和一名10岁的儿童在同一架直升机上受伤后也在医院接受治疗。





大量民众向黄金海岸海洋世界附近发生的恐怖直升机坠毁事件中的遇难飞行员表达敬意。





阿什 • 詹金森 （Ash Jenkinson）被家人、朋友和航空业的同事视为 “传奇人物”和“真正的绅士”而加以纪念。





詹金森先生曾是海洋世界的飞行员，去年还在新州的北河（Northern Rivers）地区协助处理自然灾害和紧急救援工作。





他的朋友安德鲁 • 泰勒（Andrew Taylor）说，他朋友的死讯令人 “痛心疾首”。





在听说有直升机坠毁并在社交媒体上看到詹金森的照片后，泰勒说他立即打电话给他的朋友，询问他是否安全，但没有收到任何回复。





“幸运的是，有些人幸存下来，有些人则没有。其中一个是阿什，”他在周二早上接受澳大利亚广播公司采访时说。



Ashley Jenkinson (left) is remembered by his colleagues as a "gentleman" and a "legend" as tributes continue being paid upon the news of his death. Source: Facebook / Ritchie Gregg 自周一下午消息传出以来，詹金森的脸书（Facebook）页面充满了近百条表达悲痛、震惊和支持他家人的信息。





“一个了不起的飞行员。他总是那么善良，乐于助人，并给予他人支持。一个真正的绅士，总是愿意伸出援助之手，”一位同事在脸书上写道。





“有一颗金子般的心的人，很有幽默感，在他身边总是充满了欢笑。你是一个了不起的同事和老板，对许多人来说，很快就成为一个非常棒的朋友，”另一位同事写道。





调查人员将开始搜寻包括詹金森在内的四人遇难事故的原因。





周一下午2点左右，在著名的海洋世界主题公园附近，一架直升机坠落在水边的沙滩上，碎片散落在一大片区域。机上有四人死亡，三名乘客受重伤。





另一架飞机安全着陆，但挡风玻璃受损，机上六人中有五人受了轻微的玻璃弹片伤。第二架直升机52岁的飞行员“出色地”设法降落在沙洲上，他的乘客包括一名27岁的西澳女子和两对一起旅行的新西兰夫妇——一名44岁的男子和一名43岁的女子，以及一对年龄分别为48岁和45岁的男子和女子。





Ashley Jenkinson (right) died in a horror helicopter crash at the Gold Coast Source: Facebook / Chris Lea 澳大利亚运输安全局（ATSB）首席专员安格斯 • 米切尔（Angus Mitchell）说已经开始调查这次撞机事件。





他在周一坠机数小时后说：“正从ATSB的布里斯班和堪培拉办事处调动具有直升机操作、维护和逃生系统工程经验的运输安全调查员。”





“我们非常幸运，我们没有看到更多人死亡，尽管四人死亡是一个非常悲惨的结果，” 他在周二表示。





“ATSB 现在的过程是收集所有情报和我们能收集的所有证据。”





米切尔先生说，其中两架直升机已从沙洲移走，调查人员将检查残骸，绘制事故现场地图，以及收集任何可用的记录数据进行分析，并采访目击者和其他相关方。





预计初步报告将在未来六到八周内公布。



The other helicopter sustained damage to its front, but was able to land on the sandbank. Source: AAP / Dave Hunt 黄金海岸主题公园被这场悲剧所震撼，发布声明表达了震惊和最深切的同情。





海洋世界直升机公司的一位发言人说：“我们和整个飞行界对所发生的事情感到震惊，我们对所有相关人员，特别是死者的亲人和家属表示诚挚的慰问。”





在继续调查这一悲剧的同时，昆州州长帕拉谢伊（Annastacia Palaszczuk）也向所有相关人员表示慰问。





她在推特上说：“我对受这一可怕事故影响的每一个家庭和每个人表示最深切的同情。”



Four people were killed and another three passengers were critically injured in the collision. Source: AAP / Dave Hunt 总理阿尔巴尼斯说，澳大利亚对黄金海岸发生的可怕和悲惨事件感到震惊。





他在推特上说：“我关切所有受影响的人，包括现场急救人员，我对痛失亲人的家属表示最深切的同情。”





Additional reporting by Rayane Tamer.





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