【详解】中国旅客入境澳洲的COVID-19检测须知

联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）表示，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但政府正采取谨慎的态度。





根据联邦卫生部在1月2日发布的一份中文文件，对这一举措中的相关问题作出了解答。



旅客需要做什么类型的 COVID-19 检测？

旅客须在既定离开中国（包括香港或澳门）前 48 小时内接受快速抗原检测（Rapid Antigen Test，RAT）或核酸扩增技术（NAA）检测，且检测结果须呈阴性。





如果选择快速抗原检测，则检测必须由医生或在医生的监督下完成。



什么是核酸扩增技术（NAA）检测？

NAA 检测是一种针对 SARS-CoV-2 病毒的病毒诊断检测。该病毒会导致 COVID-19。这类检测手段包括：



聚合酶链反应（PCR）或逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）



环介导等温扩增技术（LAMP）



转录介导扩增技术（TMA）

要提供什么类型的证据？何时提供？

登机前，可能要提供 COVID-19 检测呈阴性结果的证据。可能要在抵达澳大利亚时提供阴性检测结果的证据。





NAA 检测机构给出的阴性检测结果可以作为阴性检测结果的证据。





如果接受的是 RAT 检测，则需要提供由亲手检测或负责检测的医生出具的证明。证明应该包括以下信息：



检测的日期和时间



被检测者的姓名



检测的类型



检测试剂盒的品牌



检测样本需由执业医生亲手采集或在执业医生的监督下进行



检测结果



出具证明医生的签名

需要注意的是，基于唾液样本的 COVID-19 NAA 检测结果也被接受，而带有血清学或抗体字眼的检测并不被接受。



是否还需要证明疫苗接种情况？

不需要。乘客将需要提供 COVID-19 阴性检测结果的证据。除非航空公司要求，否则不需要披露疫苗接种情况。



抵达澳大利亚后，是否需要进行隔离？

不需要。 将不会被重新引入抵澳后的强制性隔离规定。





然而，根据长期以来的旅行建议，所有旅行者应监测 COVID-19 的症状。如果出现症状，应该接受检测和隔离。这与对澳大利亚社区的防疫建议是一致的。





您可前往 联邦卫生部网站 查看完整内容。



