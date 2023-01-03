【详解】中国旅客入境澳洲的COVID-19检测须知

联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）表示，虽然没有证据表明中国出现了新的变种，但政府正采取谨慎的态度。
根据联邦卫生部在1月2日发布的一份中文文件，对这一举措中的相关问题作出了解答。
旅客需要做什么类型的 COVID-19 检测？
旅客须在既定离开中国（包括香港或澳门）前 48 小时内接受快速抗原检测（Rapid Antigen Test，RAT）或核酸扩增技术（NAA）检测，且检测结果须呈阴性。
如果选择快速抗原检测，则检测必须由医生或在医生的监督下完成。
什么是核酸扩增技术（NAA）检测？
NAA 检测是一种针对 SARS-CoV-2 病毒的病毒诊断检测。该病毒会导致 COVID-19。这类检测手段包括：
- 聚合酶链反应（PCR）或逆转录聚合酶链反应（RT-PCR）
- 环介导等温扩增技术（LAMP）
- 转录介导扩增技术（TMA）
要提供什么类型的证据？何时提供？
登机前，可能要提供 COVID-19 检测呈阴性结果的证据。可能要在抵达澳大利亚时提供阴性检测结果的证据。
NAA 检测机构给出的阴性检测结果可以作为阴性检测结果的证据。
如果接受的是 RAT 检测，则需要提供由亲手检测或负责检测的医生出具的证明。证明应该包括以下信息：
- 检测的日期和时间
- 被检测者的姓名
- 检测的类型
- 检测试剂盒的品牌
- 检测样本需由执业医生亲手采集或在执业医生的监督下进行
- 检测结果
- 出具证明医生的签名
需要注意的是，基于唾液样本的 COVID-19 NAA 检测结果也被接受，而带有血清学或抗体字眼的检测并不被接受。
是否还需要证明疫苗接种情况？
不需要。乘客将需要提供 COVID-19 阴性检测结果的证据。除非航空公司要求，否则不需要披露疫苗接种情况。
抵达澳大利亚后，是否需要进行隔离？
不需要。 将不会被重新引入抵澳后的强制性隔离规定。
然而，根据长期以来的旅行建议，所有旅行者应监测 COVID-19 的症状。如果出现症状，应该接受检测和隔离。这与对澳大利亚社区的防疫建议是一致的。
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