印度人口预计将超中国人口 2023年重要事件与里程碑前瞻

要点： 在中东举行的联合国气候变化大会、英国国王加冕典礼、女子世界杯足球赛全都将在今年举行；

印度预计将于2023年成为人口最多的国家；

乌克兰将进行选举。

2022年发生了许多大事，战争、持续的新冠疫情、英女王逝世以及备受争议的世界杯足球赛等等。





然而，从饱受战争蹂躏的国家准备选举，到英国新国王的加冕典礼，可以肯定的是2023年将绝不平凡。





以下为大家列出今年将发生的重要大事和里程碑：



印度将在2023年成为人口最多的国家

印度的人口预计会在2023年超过中国的人口，成为人口最多的国家。印度人口目前为13.9 亿，中国有14.1亿。





印度每天约有 8.6万名婴儿出生，而中国有4.9万名。这意味着印度的人口即将超过中国的人口，并在 2060 年达到 16.5 亿人。





中国在 2020 年的生育率为每名妇女生育 1.7 个孩子。自中国于1980 年实施“一孩政策”以来，直至 2016 年取消有关政策以来，这一数字一直偏低。





印度在 2020 年的出生率为每名妇女生育 2.18 人。





自 1960 年代以来，这一数字虽然也在下降，但跌幅没有中国的那么大。





尽管印度的人均国内生产总值在 21 世纪大幅增长，但约有 69% 的家庭是处于财务不稳的状况。



เจ้าชายชาลส์และดัชเชสออฟคอร์นวอลล์ Source: Getty

5月6日：查尔斯三世加冕典礼

英国将于5月6日举行国王加冕礼，这是21世纪的首次。国王查尔斯三世（King Charles III）将与妻子卡米拉一同加冕为国王和王后。





加冕典礼将在伦敦威斯敏斯特教堂（Westminster Abbey）举行。





王后 (Queen Consort) 意指在位国王的妻子——这是一个根据婚姻而定义的角色。





卡米拉将会是近百年来首位在威斯敏斯特教堂加冕的王后。上一位是 1937 年随乔治六世加冕的伊丽莎白王后（Queen Elizabeth）——即伊丽莎白二世的母亲。





加冕典礼举行之日也是哈里王子和梅根的儿子阿奇四岁生日当天。



5月7日：泰国大选

经过将近三年的全国抗议活动，泰国将于5月举行大选。





抗议活动始于2020年初，当时有抗议针对总理巴育政府。后来扩大至要求对泰国君主制度进行改革。





抗议活动的起因最初是因批评巴育的未来前进党 （Future Forward Party） 于2020年2月下旬解散，以及2017年泰国修改宪法。





为泰党（Pheu Thai）目前最有可能在2023年大选中胜出。



READ MORE 澳大利亚与新西兰获得2023年女足世界杯主办权

7月20日至8月20日：2023年国际足协女足世界杯

澳大利亚和新西兰将于7至8月合办2023年国际足协女子足球世界杯。





这将是女足世界杯的第九届，也是第一次有一个以上的主办国的女足世界杯。





揭幕战将于7月20日在奥克兰的伊甸公园（Eden Park）举行，新西兰队和挪威队将展开对决。





总决赛将于8月20日在悉尼的澳大利亚体育场（Stadium Australia）举行。



The Australian national team starting XI ahead of the international friendly game between Australia and Sweden at AAMI Park 12 November, 2022 in Melbourne, Australia. Credit: Sports Press Photo/Sipa USA 美国队是卫冕冠军，在前两届比赛中夺冠。





博彩公司将澳大利亚列为第七大夺冠热门。



9月9日至10日：印度将主办G20峰会

第18届二十国集团领导人峰会将于2023年9月9日至10日在印度新德里举行。





此次峰会将是二十国的部长、高级官员和民间组织今年举行的所有进程和会议的高潮。





新德里峰会结束时将会通过二十国领导人宣言，阐述各国领导人对工作组会议所商定的地缘政治优先事项的承诺。





俄罗斯为二十国集团一员，总统普京也获邀出席该峰会，但他此前没有参加2022年在印尼举行的会议。



9月8日至10月28日：橄榄球世界杯

第十届橄榄球世界杯将于9至10月在法国各地举行。





首场赛事将于9月8日星期五举行，由东道主法国队迎战三连冠新西兰队。总决赛将于10月28日（星期六）举行。





赛事将在九个城市举行，总决赛将在巴黎圣丹尼斯大球场举行。



10月29日：乌克兰议会选举

乌克兰的一院制议会将于10月29日进行选举。





选举将不设单一议员选区，只有一个全国选区的政党名单，以 5%的选举门槛选出代表。





上次选举在2019年举行，最受欢迎的政党是亲欧的人民公仆党，获得了630万张选票；其次是亲俄罗斯政党“为生活（For Life）”，获得190万张选票。





乌克兰下届总统选举将于 2024 年举行。



11月30日至12月12日：阿联酋将举办COP28

阿拉伯联合酋长国将于11月30日至12月12日在杜拜举办第28届联合国气候变化大会（COP28）。





期间适逢12月2日阿联酋国庆日。会议将有8万多名代表参加。





阿联酋是世界温室气体排放的重要源头，这是每届缔约方会议的一个重要议程。





全球最大的石油生产国是美国。





澳大利亚是全世界第四大煤炭生产国，参加会议的代表旨在促使各国逐步停用这种化石燃料。





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