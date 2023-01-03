谁能取代马斯克成世界首富？

彭博社的亿万富豪榜显示，自2021年11月以来，埃隆·马斯克（Elon Musk）拥有的资产损失达2000亿美元（约为2940亿澳元）。





不过，据资料显示，没有人比51岁的马斯克赚到或亏损了更多的金钱。





据报，这位企业家于14个月前的身价为3400亿美元。但如今，他的全部身家仅为1370亿美元 ，这个数字也令他失去了“世界首富”的地位。





福布斯（Forbes）于去年12月将法国顶级奢侈品公司LVMH集团的董事长阿尔诺（Bernard Arnault）列为当今“世界首富”，他所拥有的资产总值达1620亿美元（约2380亿澳元）。



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经营电动车公司特斯拉和航空业务SpaceX的马斯克于去年4月时一直只顾追逐爱情生活，同时， 特斯拉的股价持续下跌，一些股东们表示，他们不相信这只是巧合。





另外，在去年10月以440亿美元收购了社交平台Twitter后，马斯克在11月更加在该平台上开玩笑说，自己在推特上赔钱， 令他在很大程度上失去了一些进取人士的欢迎——这些人士许多都倾向于支持像特斯拉这样推广替代能源的企业。





特斯拉的股价在2022年下跌了65%，在12月时，股价更暴跌了百分之44%。 就连马斯克自己也卖出了该公司达数十亿美元的股票，因为他要努力使Twitter有所盈利。





至于亚马逊的创始人贝佐斯（Jeff Bezos）则在2021年4月成为首个身价超过2000亿美元的富豪。





彭博社估计他目前的身价为1070亿美元（约为1570亿澳元）。 而马斯克也是另一位身价曾达2000亿美元的富豪。





马斯克上周日在推特上迎接新年时写道：“有一件事是肯定的，就是（新一年）并不会沉闷。”





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