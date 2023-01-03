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澳大利亚“移民俱乐部”的百年发展史

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Hellenic Club Sydney

Credit: Hellenic Club

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Published 3 January 2023 at 2:51pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Zhou Li
Source: SBS

他们在这里寻找爱情、乡音和慰籍，他们在这里休憩、娱乐与交流……然而，曾经如家一般的俱乐部如今面临着生存危机。请点击收听音频故事。

Published 3 January 2023 at 2:51pm
By Peggy Giakoumelos
Presented by Zhou Li
Source: SBS
澳大利亚俱乐部（Clubs Australia）的数据显示，全澳有 6500 多个注册俱乐部。 这些包括退伍军人俱乐部（ RSL）、体育俱乐部、休闲场所和其他类别，包括一些民族俱乐部，例如 Concordia俱乐部。 

但迄今为止，没有任何一项全国人口普查来调查其中有多少是社区俱乐部，有多少已经关门停业。 并非所有社区俱乐部都是获得许可的场所。 有些只是社区组织拥有的大厅或房屋，而另一些则发展成为老年护理或教育场所。

1968 年，前政府政策顾问 James Houston 的研究估计，有 1000 多个社区俱乐部、组织和协会。 然而，很难准确估计其中有多少仍然存在。

众所周知的是，许多各种类型的小型场馆都在努力保持开放。 仅在新南威尔士州，澳大利亚俱乐部估计 33% 的小型俱乐部都陷入困境或陷入严重困境的迹象

爱情如意、生意兴隆的秘密

曼弗雷德(Manfred Koch )从来没有想到过会在这里寻觅到真爱。

“我在一个德国俱乐部找到了浪漫的爱情！”

十二年前当他坠入爱河时，曼弗雷德(Manfred Koch )在这家叫康科迪亚（Concordia）的俱乐部担任志愿者。如今他已成为了这里的负责人。俱乐部位于悉尼的内西区，成立于1883年。
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《闲话澳洲》走近澳式足球

澳大利亚各地移民社区建立的俱乐部数量正在急剧减少，而康科迪亚（CONCORDIA）的俱乐部能够营业至今并且持续生意兴隆的秘诀就是，除了向会员们提供道地的家乡菜以外，还准备了免费的扑克牌，吸引大家上门来切磋牌技。

同样位于悉尼内西区的塞浦路斯（Cyprus ）俱乐部也有特色服务，会员们除了可以在这里用餐，还有机会享受到俱乐部会员、理发师凯里亚科斯（Kyriakos Vasilis ）的理发服务，而这项服务从1958年开始的，一直延续至今。

“我每次来都会给其他男性会员理发，基本不收费。” 凯里亚科斯说。

33%的小型多元社区俱乐部陷入困境

澳大利亚俱乐部（Clubs Australia）的数据显示，全澳有 6500 多个注册俱乐部。 这些包括退伍军人俱乐部（ RSL）、体育俱乐部、休闲场所和其他类别，包括一些多元社区俱乐部。

不过，迄今为止，没有任何一项全国性调查能确切统计有多少已经关门停业。 另外，并非所有社区俱乐部都是获得许可的场所， 有些只是社区组织拥有的大厅或房屋，而另一些则发展成为老年护理或教育场所。
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1968 年，前政府政策顾问 James Houston 的一项研究估计，有 1000 多个社区俱乐部、组织和协会。 然而，很难准确估计其中有多少仍然存在。

众所周知的是，许多各种类型的小型场馆都在努力保持开放。 仅在新南威尔士州，澳大利亚俱乐部估计 33% 的小型俱乐部都陷入困境或陷入严重困境的迹象。

生存发展的新思路：华人社区也在雷达范围

塞浦路斯（Cyprus ）俱乐部成立于1920年，一个世纪的积累，使其拥有包括房地产在内的多项资产，但账面上却缺少了流动资金。目前该俱乐部正在重新规划，力求将资产变现，从而进行设施升级。

而阿什菲尔德（Ashfield）波兰（Polish ）俱乐部在投资升级方面已抢先一步将手中的地皮卖给了开发商。未来，在俱乐部原地不但会矗立起一栋新的公寓楼，还会出现一个崭新的俱乐部。

悉尼另外一家波兰（Polish ）俱乐部另辟蹊径，除了保留少数的波兰裔社区活动外，其余则将场地出租给其他族裔群体。

位于悉尼Bankstown的波兰俱乐部的（Polish Bankstown Club） 负责人安德鲁·卢比亚尼茨基（Andrew Lubieniecki）也有他自己的发展思路：

“我们必须为澳大利亚人及其他所有族裔开放，比如中国、希腊还有本地的阿拉伯人。”

全澳星罗棋布的俱乐部犹如一个个文化坐标，为澳大利亚移民社会的探索与发展提供了独特的标识与指引。

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