报告揭示大量留学生回归推动来澳移民人数回升

要点： 大流行令澳大利亚损失移民近50万；

国际学生推动来澳移民人数反弹；

来澳移民状况将在2022-23年恢复到大流行前的水平。

一份新报告警告说，在COVID-19大流行之后，移民正在成群结队地返回，但边境长期关闭将使澳大利亚人口比预测的要老、要少。





人口中心（Centre for Population）将于周五发布的年度报告将为大流行后的澳大利亚带来新的启示，显示COVID-19将令澳大利亚在未来四年内损失近50万移民。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）警告说，澳大利亚仍然面临着“严重的”劳动力和技能短缺，COVID-19大流行以及前政府领导下“十年的移民政策混乱和对技能和培训的投资不足”加剧了这种情况。





他说：“（但是）澳大利亚移民的设定需要是可持续的，为澳大利亚的国家利益服务，而不是替代我们国内劳动力的培训和能力建设。”





以下为要点。



Treasurer Jim Chalmers says migration is not the "only answer" to Australia's skills shortages. Source: AAP / Jono Searle

大流行在人口增长方面造成了巨大空缺

新冠令澳大利亚的人口比预期的要老、要少。





旅行限制意味着海外移民流入人数在2020-21年跌至历史最低点，净移民减少了8.5万人，这是第二次世界大战以来的首次下降。





虽然有恢复的迹象，但预计到2025-26年，大流行仍将使澳大利亚损失47.3万名移民。



Workers in hazardous material overalls are seen outside of a public housing tower along Racecourse Road in Melbourne. Source: AAP 悉尼大学的移民专家安吉拉·诺克斯（Angela Knox）认为，鉴于澳大利亚对海外工人的依赖，这一预测“令人担忧”。





她说，澳大利亚决定在大流行期间不向移民工人提供财政支持，这在一定程度上是出现这一下降的原因。





“所以在很大程度上，现在所发生的事情是不可避免的，它是政策的结果，”她告诉SBS新闻。





“他们告诉这些移民工人，他们应该回家，当然这也是许多工人的做法。那些决定留下来的人经历了令人难以置信的困难时期......他们对政府更加警惕，对提供给他们的各种机会更加警惕。”



移民水平回归到新冠之前

重新开放边境不出所料地确保了移民来澳人数的“急剧增加”。





从2021年底开始，接种疫苗了的旅客、技术工人和学生的回归，预计使澳大利亚的净移民在2021-22年增加约15万人。





2022-23年将进一步增加，预计届时将有23.5万净入境者。这恢复到了大流行前的水平，报告认为这将在可预见的未来继续下去。





但诺克斯教授警告说，不要过于依赖预测。





她说：“我们所看到的大流行的结果是，你不一定会有足够的移民工人来满足目标移民率。”



学生涌入是重要推动力

国际学生入境的“强劲复苏”正在推动移民人数的回升。





在大流行期间被迫在网上学习的学生正在利用现场学习的优势，成群结队地前来澳大利亚。





2021年12月至2022年10月期间，抵达的国际学生人数跃升至12.2万人。



Graph showing yearly intake of international students. 但报告认为，学生的到来带来了“上行和下行”的风险，对澳大利亚在竞争激烈的国际市场上重新站稳脚跟是“敏感的”。他们是否到来，也将取决于他们本国的疫情限制，以及在线学习的便利程度。





报告说，大流行期间留在澳大利亚的学生也可能决定离开。





澳大利亚于2020年2月首次开始限制来自中国大陆的旅客——而中国大陆留学生曾占澳大利亚留学生总体规模的三分之一以上——在随后的一个月，边境对所有非澳大利亚居民关闭。





在2021年中期的几个月里，这些严格的限制意味着学生的到来几乎不存在，尽管大学部门一再请求豁免。



政府争相填补移民缺口

工党正在将澳大利亚的年度技术移民配额从16万增加到19.5万，并且还在进行一项更广泛的审查，以使该系统更加简单和有效。





工党还承认，为了实现选举承诺，短期移民可能是必要的，这将使所有养老院住户能够全天候地获得注册护士的护理。





但是查默斯坚持认为，移民不是解决澳大利亚严重的技能和劳动力短缺的“唯一答案”，他强调工党计划扩大TAFE的资助范围，并使幼托费用变得更加便宜。





诺克斯教授警告说，很大一部分劳动力——包括年轻工人和老年工人、妇女和弱势工人——仍然就业不足和未得到充分利用。





她说：“我们需要为这些工人提供可持续的就业机会，并密切关注移民率。”



