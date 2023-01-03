报告揭示大量留学生回归推动来澳移民人数回升

COVID-19之后澳大利亚的移民情况是怎样的？一份最新发布的报告揭示了大流行令澳大利亚人口面临巨大空缺的现状，而来澳移民人数回升的一大推动力为留学生。

Passengers arrive at Sydney Airport on 21 February 2022 in Sydney, Australia.

Migration to Australia will soon return to pre-pandemic levels, a new report projects. Source: Getty / Lisa Maree Williams/Getty Images

要点：
  • 大流行令澳大利亚损失移民近50万；
  • 国际学生推动来澳移民人数反弹；
  • 来澳移民状况将在2022-23年恢复到大流行前的水平。
一份新报告警告说，在COVID-19大流行之后，移民正在成群结队地返回，但边境长期关闭将使澳大利亚人口比预测的要老、要少。

人口中心（Centre for Population）将于周五发布的年度报告将为大流行后的澳大利亚带来新的启示，显示COVID-19将令澳大利亚在未来四年内损失近50万移民。

国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）警告说，澳大利亚仍然面临着“严重的”劳动力和技能短缺，COVID-19大流行以及前政府领导下“十年的移民政策混乱和对技能和培训的投资不足”加剧了这种情况。

他说：“（但是）澳大利亚移民的设定需要是可持续的，为澳大利亚的国家利益服务，而不是替代我们国内劳动力的培训和能力建设。”

以下为要点。
A man speaking.
Treasurer Jim Chalmers says migration is not the "only answer" to Australia's skills shortages. Source: AAP / Jono Searle

大流行在人口增长方面造成了巨大空缺

新冠令澳大利亚的人口比预期的要老、要少。

旅行限制意味着海外移民流入人数在2020-21年跌至历史最低点，净移民减少了8.5万人，这是第二次世界大战以来的首次下降。

虽然有恢复的迹象，但预计到2025-26年，大流行仍将使澳大利亚损失47.3万名移民。
Workers in hazardous material overalls are seen outside of a public housing tower along Racecourse Road in Melbourne.
Workers in hazardous material overalls are seen outside of a public housing tower along Racecourse Road in Melbourne. Source: AAP
悉尼大学的移民专家安吉拉·诺克斯（Angela Knox）认为，鉴于澳大利亚对海外工人的依赖，这一预测“令人担忧”。

她说，澳大利亚决定在大流行期间不向移民工人提供财政支持，这在一定程度上是出现这一下降的原因。

“所以在很大程度上，现在所发生的事情是不可避免的，它是政策的结果，”她告诉SBS新闻。 

“他们告诉这些移民工人，他们应该回家，当然这也是许多工人的做法。那些决定留下来的人经历了令人难以置信的困难时期......他们对政府更加警惕，对提供给他们的各种机会更加警惕。”
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移民水平回归到新冠之前

重新开放边境不出所料地确保了移民来澳人数的“急剧增加”。

从2021年底开始，接种疫苗了的旅客、技术工人和学生的回归，预计使澳大利亚的净移民在2021-22年增加约15万人。

2022-23年将进一步增加，预计届时将有23.5万净入境者。这恢复到了大流行前的水平，报告认为这将在可预见的未来继续下去。

但诺克斯教授警告说，不要过于依赖预测。

她说：“我们所看到的大流行的结果是，你不一定会有足够的移民工人来满足目标移民率。”

学生涌入是重要推动力

国际学生入境的“强劲复苏”正在推动移民人数的回升。

在大流行期间被迫在网上学习的学生正在利用现场学习的优势，成群结队地前来澳大利亚。

2021年12月至2022年10月期间，抵达的国际学生人数跃升至12.2万人。
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Graph showing yearly intake of international students.
但报告认为，学生的到来带来了“上行和下行”的风险，对澳大利亚在竞争激烈的国际市场上重新站稳脚跟是“敏感的”。他们是否到来，也将取决于他们本国的疫情限制，以及在线学习的便利程度。

报告说，大流行期间留在澳大利亚的学生也可能决定离开。

澳大利亚于2020年2月首次开始限制来自中国大陆的旅客——而中国大陆留学生曾占澳大利亚留学生总体规模的三分之一以上——在随后的一个月，边境对所有非澳大利亚居民关闭。

在2021年中期的几个月里，这些严格的限制意味着学生的到来几乎不存在，尽管大学部门一再请求豁免。
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政府争相填补移民缺口

工党正在将澳大利亚的年度技术移民配额从16万增加到19.5万，并且还在进行一项更广泛的审查，以使该系统更加简单和有效。

工党还承认，为了实现选举承诺，短期移民可能是必要的，这将使所有养老院住户能够全天候地获得注册护士的护理。

但是查默斯坚持认为，移民不是解决澳大利亚严重的技能和劳动力短缺的“唯一答案”，他强调工党计划扩大TAFE的资助范围，并使幼托费用变得更加便宜。 

诺克斯教授警告说，很大一部分劳动力——包括年轻工人和老年工人、妇女和弱势工人——仍然就业不足和未得到充分利用。

她说：“我们需要为这些工人提供可持续的就业机会，并密切关注移民率。”

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Published 4 January 2023 at 9:08am, updated an hour ago at 9:17am
By Finn McHugh
Source: SBS
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