最新人口数据：澳未来十年人口增长比预期少100万

新冠疫情封锁已经导致澳大利亚未来10年人口预测减少100万人。





最近的移民政策放缓和疫情引发的生育率下降将导致十年内的人口低于4%的预期值。





总体生育率也将下降，这是因为在大流行期间，由于创纪录的低移民率，生育的移民数量将对减少。





然而，人口数据显示，到2032至2033年，澳大利亚的人口将从2600万上涨到2990万。





到2060年，预计人口将达到3920万。





来自政府的人口报告新数据显示，海外移民有望在今年反弹至大流行之前的水平。





澳大利亚国立大学人口学院讲师Qing Guan告诉澳广ABC，她对其中的一些数据感到惊讶。





她说：“因为我们知道，与出生率和死亡率这两个主要人口概念相比，移民是最有活力的一部分，它变化很大，并对政策的反应相当迅速。正如我们所看到的，在大流行期间，关闭边境不仅对澳大利亚，而且对全球移民都有很大的冲击。因此，我预计数字会有更多的波动，而不是直接恢复到大流行之前的水平，而且，在澳大利亚的国际移民会在数量上保持稳定。”





她说，移民波动通常是重大事件导致的，比如大流行病、战争和政府政策的变化。





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