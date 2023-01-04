黄金海岸两架直升机空中相撞 幸存者将需“接受多次手术”

要点： 在黄金海岸，两架直升飞机空中相撞，造成四人死亡；

三名幸存者重伤，正在接受治疗；

调查的重点是确定第一个撞击点。

两架观光直升机在黄金海岸的海洋世界 （Sea World）主题公园附近相撞。其中一架飞机从起飞到空中相撞仅 20 秒。





事发1月2日 下午，当一架直升机失去主旋翼叶片并坠落在沙洲时，机上四人遇难。





另一架直升机的驾驶舱严重受损，但飞行员仍设法降落在沙洲上。这两架飞机均由海洋世界直升机公司（Sea World Helicopters）运营，当时在进行观光飞行。





遇难者包括于英国出生、 40 岁的飞行员阿什利·詹金森（Ashley Jenkinson）、来自英国利物浦 65 岁和 57 岁的罗恩·休斯（Ron Hughes ）和戴安·休斯（ Diane Hughes），以及来自悉尼的 36 岁母亲凡妮莎·塔罗斯（Vanessa Tadros）。



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塔罗斯的10岁儿子尼古拉斯（Nicholas）和另一名来自吉隆（Geelong）的母亲席尔瓦（De Silva）都在医院，情况危殆。





而席尔瓦的9岁儿子里昂（Leon）当时也在机上。他伤势严重，正在接受治疗。





席尔瓦的丈夫尼尔（Neil）表示，他将留在黄金海岸支持他们，他们“将要接受多次手术”。他在筹款网站 GoFundMe 更新了最新的情况。





此次的黄金海岸之旅是为庆祝席尔瓦的儿子最近从肯尼亚回到吉隆与她团聚。



悼念逝去的生命

另一架直升飞机的挡风玻璃虽然破碎，但 52 岁的飞行员仍将其降落在沙洲上，机上六人中有五人被玻璃碎片弄伤。





这架直升飞机上的乘客包括一名 27 岁的西澳女子和两对同行的新西兰夫妇，两对夫妇在43岁至48岁之间。



Pilot Ashley Jenkinson died in a horror helicopter crash at the Gold Coast. Credit: Sea World Helicopters/Facebook 遇难的飞行员詹金森来自黄金海岸，是一位父亲，曾指导过众多新手飞行员，被称为是“好拍档”和“绝对的传奇”。





安迪·泰勒（Andy Taylor）回忆起两人在 2022 年协助新州北部洪灾灾民时结下的情谊。





他说：“今天我们失去了其中一个最棒的传奇人物詹金森，你是一位绅士！”





同事彭妮·威尔逊（Penny Wilson）表示，詹金森“心地善良、风趣幽默，他身边总是充满欢笑”。





前同事露西·库恩（Lucy Kuhn）说：“詹金森是一位了不起的飞行员，他总是那么善良和乐于助人。他是真正的绅士，总是乐意伸出援手。”



调查集中在第一个撞击点

澳大利亚运输安全局（Australian Transport Safety Bureau）正在调查这起事故，特别是撞击时两个驾驶舱内发生的情况，两架直升机已从沙洲打捞上来。





周二，澳大利亚运输安全局首席专员安格斯·米切尔（Angus Mitchell）表示，詹金森的直升飞机起飞后，在空中飞行了不到 20 秒，其主旋翼桨叶就撞到了第二架正要降落的直升机驾驶舱。





他说：“现在我们尚未确定这是否是第一个撞击点。”



Queensland. Fire and Emergency Services commissioner Greg Leach and Police Commissioner Katarina Carroll place a floral tribute at the Broadwater Parklands to honour the lives lost during the helicopter crash. Source: AAP / Jono Searle “但这可导致主旋翼和变速箱与主（詹金森驾驶的）直升机分离，令直升机无法升起，坠落在地。”





米切尔说，另一架直升机飞行员在飞机受损时，仍能够降落，这非常了不起，避免了更糟糕的情况。





他说：“当任何飞机事故发生时，都会产生巨大的力量作用，尤其是直升机相撞。”





“在直升机左测前部已损坏的情况下，他仍能让它降落，真的很了不起。”



为受影响的人祈祷和提供支持

营运这两架飞机的海洋世界直升机公司以及Village Roadshow主题公园公司（Village Roadshow Theme Parks）向遇难者哀悼，并慰问他们的家人以及目睹事故的游客和工作人员。





Village Roadshow 在一份声明中说：“我们正在为受悲剧影响的团队成员提供支持。”



LISTEN TO Sea World helicopters transported for inspection after fatal crash SBS News 03/01/2023 04:38 Play

澳大利亚总理阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，澳大利亚对这起悲惨事故感到震惊。





他在推特 (Twitter) 上写道：“我与所有受影响的人，包括急救人员在一起，并向那些悲痛的人致以最深切的慰问。”





昆州代理州长史蒂夫·迈尔斯（Steven Miles）对这一事故深感悲痛。





他说：“我们永远怀念他们，并为那些失去至亲和挚爱以及目前正在接受治疗的人祈祷。”





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