求职者找工心切被招聘骗局盯上 “25岁至44岁的澳人损失最大”

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的诈骗监察服务（Scamwatch）特别警告年轻人，在求职时要保护好自己的个人信息，并警惕通过社交媒体平台或即时通讯应用服务所发出的工作邀请。





“成千上万的澳大利亚年轻人已经完成学业、从大学毕业，他们对未来的职业生涯充满期望，打算在新的一年里找到工作。这些求职者成为了骗子的目标，” 澳大利亚竞争和消费者委员会副主席迪莉娅·里卡德（Delia Rickard）说。





“我们了解到，年轻人尤其容易受到伤害，25岁至44岁的澳大利亚人在招聘骗局中损失最大。”



Ms. Delia Rickard , ACCC Source: AAP “如果你正在找工作，有人给你提供了一份工作，不需要付出多少努力就能获得丰厚报酬，那么要注意了，这很可能是一场骗局。这类骗局可能包括反复点击网站或应用程序上的按钮，去购买产品或提交评论。”





在过去的一年里，Scamwatch收到了超过3194份关于工作骗局的报告，许多受害者都是被快速赚钱的承诺所诱惑。





骗子通常会要求求职者付款以换取有保证的收入，他们伪装成知名公司、网购平台或者是招聘机构的代表进行招聘。





有的骗子会冒充澳大利亚知名大型企业，发送手机短信，提供在家使用手机或者电脑工作的机会，并承诺高收入。





比如有的诈骗短信提到提供灵活的工作时间，求知者无需工作经验，只需在家用手机在网上推广或者下单就可以赚取高薪等等。



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Scamwatch还提到一种工作机会骗局，这种骗局要求使用人们的银行账户为一家外国公司收款和转账，并承诺每收转一笔钱，那么此人就会获得一定比例的佣金。Scamwatch提醒，这很可能是洗钱的一种形式，属刑事犯罪。





而骗子如果获得了人们的账户信息，可能会用它们来窃取账户里的钱财或进行其他欺诈活动。





里卡德说：“在2022年的最后几个月，我们看到与招聘骗局有关的报告和损失大幅增加，我们担心随着人们在新的一年里找工作，这些骗子会加大诈骗强度。”



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“如今的就业市场竞争激烈，许多澳大利亚人希望能够达成所愿找到工作。我们敦促求职者警惕那些看起来好得令人难以置信的机会。永远不要为了获得一份工作而预先付款或投资。如果你认为自己被骗了，请立即与银行或金融机构联系，”她说。





对于如何识别招聘骗局、保护自己，澳大利亚竞争和消费者委员会提出一些建议，包括：



永远不要向你不认识的人汇款或提供自己的个人信息、信用卡、网上银行或加密货币账户详细信息；



避免任何要求通过银行转账、PayID或比特币等加密货币预先付款的安排，以这种方式所发过去的钱很少能被收回；



如果这个职位没有经过面试，也没有关于你的经验、适合度和推荐信的讨论，你应对此提高警惕；



对于那些通过一些加密信息平台与你联系的招聘人员，要保持警惕。骗子通常会利用这些平台；



了解你在和谁打交道，通过互联网独立搜索的电话号码联系招聘机构；



不要迫于压力而迅速行动。合理的工作录取不需要你立即做出决定。如果这个工作机会听起来好得令人难以置信，那么它很可能就是假的；



不要仅仅因为招聘广告出现在可信的平台或网站上就相信它的合法性。

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