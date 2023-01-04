关于XBB.1.5 —“特级坏小子”Omicron亚变种，你需要知道什么？

要点： XBB.1.5是COVID-19的一个新的Omicron病毒株；

专家说，它比以前的病毒株更具传染性；

专家提醒澳大利亚人对这种病毒采取 “常识性的应对措施”。

专家们警告澳洲民众关于一种名为 “XBB.1.5”的COVID新Omicron病菌株具有高度的传染性。





和过去三年中的其他几个亚变种一样，该病毒株在美国流行，现在已经出现在澳大利亚。





悉尼大学的博伊教授（Robert Booy）接受SBS新闻采访时说，XBB.1.5是Omicron的另一个病毒株BA 2的一个变种，比其他亚变种更具传染性。





“我称其为‘特级坏小子’，”博伊教授说。



“这只是意味着它的传染性更强，而且它能躲避我们的免疫力，然而，它可能并不会更严重。”





虽然博伊教授说有一些专家 “挥舞着手臂，大肆渲染”，说这是 “有史以来最糟糕的变种”，但他认为相比以前的变种，它的毒性“可能没有那么强”。





“它正在传播，这是它学会的事情，”他说，“它的变异是为了规避我们免疫力的防护”





博伊教授说，虽然XBB.1.5正在造成 “大量”的感染，但它没有引发比其他病毒株更严重的症状。



疫苗对它有作用吗？

对XBB.1.5的自然免疫和综合疫苗诱导的免疫保护尚不明确。博伊教授说，该亚变种发展的速度如此之快，以至于疫苗的功效还不清楚。





“伪病毒。机器学习。各种各样的研究都在进行，”他说。





“但我们还不知道答案，因为它是如此之新。”



博伊教授说，疫苗功效的结果将在 “未来几周”内揭晓。





如何保护自己？

博伊教授建议澳洲民众在应对这种新病毒株时采取 “常识性的方法”。





也就是说如果你还没有打加强针，如果你是弱势群体，就打第四针疫苗。





他说：“如果你出现症状，尽早联系你的全科医生，进行新冠检测，如果你是（新冠）阳性，请寻求抗病毒治疗。”





在澳大利亚，COVID-19的口服抗病毒治疗药物 —— Paxlovid和Lagevrio被列入药品福利计划（PBS）。





这意味着这些药物对持有国民医疗保健卡 （Medicare card）的人有补贴。根据PBS，普通患者在药房购买药品福利项目的最高费用为42.50澳元。



中国的情况如何？

北京上个月宣布取消严格的 “新冠清零”措施，转而采取与病毒共存的新政策。





然而，经过三年的限制（包括关闭边境、严格的封控制度和不间断的检测），一波感染潮已经在中国蔓延。





澳洲政府从1月5日起对从中国、香港和澳门前往澳大利亚的人实施检测要求。



但是专家说，目前中国的所有新冠病毒亚变种都已经在澳洲了。





博伊教授说：“我们已经对来自中国的亚变种有了社区免疫力。”





“我们不知道的是，中国现在数以千万计的病例是否会导致一个新的亚变种。这是完全有可能的，因为这就是病毒的作用。”





博伊教授说，考虑到受影响的人数，出现新亚变种的风险是“很高的”。



你应该关注长期新冠吗？

随着病例和再感染的数量增加，很有可能经历所谓的长期新冠 （long COVID） 。





长期新冠的症状包括脑雾、极度疲劳、咳嗽和呼吸急促。



博伊教授说，如果有人在感染COVID-19后出现严重症状，他们更有可能患上长期新冠。





他说：“如果大多数人的疾病比较轻微，那么长期新冠的风险就比较小，但它仍然存在。”





一些人还报告说脱发是长期新冠的一个症状。





在2022年12月的最后一周，新州报告了28000个新的COVID病例， 32人死亡。





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