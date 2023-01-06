家长喜讯： 周末与特定假期儿童可免费进入多个维州动物园

Zoos Victoria近日宣布， 由维州政府倡议的Kids Visit Free计划让16岁以下的儿童可以在以下日子免费进入 墨尔本动物园（Melbourne Zoo）、Werribee Open Range Zoo、Healesville Sanctuary 和 Kyabram Fauna Park：



周末；

维州公众假期；

维州学校假期。

Zoos Victoria表示，孩子们在其旗下动物园将看到更多新变化。





墨尔本动物园的巨龟有了新的栖息地。新栖息地面积几乎大了一倍，配备了一个新的加热/过滤池和更多的地形变化，令巨龟能更好地锻炼和更健康。





Zoos Victoria最近还迎来了三只新的亚洲象，雌性的Aiyara、雄性的Roi-Yim和另一隻在元旦出生的雌性小象。新小象的名字将由公众通过Zoos Victoria的社交媒体渠道进行网上投票来决定。





明年，象群及其最新成员将搬到一个占地21公顷的新栖息地，该栖息地是政府斥资8800万澳元扩建Werribee Open Range Zoo的一部分。



维州代理环境厅长蒂尔尼（Gayle Tierney）表示：“我们很自豪能够支持 Kids Go Free 计划，这样更多的家庭就可以在维州的世界级动物园渡过一天，了解动物并共同建立终生回忆。”





据悉，Zoos Victoria本财政年度已经接待了超过100万游客，提供游客与大自然接触的机会，让他们了解生活在四个动物园的6000多只动物，以及动物园外的重要保护工作。





随着维州北部的Kyabram Fauna Park去年加入Zoos Victoria，维州不同地区有了更多值得探索的地方，包括可以体验澳州野生动物的Healesville Sanctuary和Werribee Open Range Zoo，在那里可以看到漫步的犀牛、斑马和长颈鹿。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



