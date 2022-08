安居澳洲：澳大利亚的动物福利法规有哪些？

照顾动物是法律规定

澳大利亚有很多动物爱好者,拥有宠物的比例全球最高。这里也是很多本土野生动物的家园。





澳大利亚的动物法规由各州和领地根据动物福利法案制定。





许多司法辖区设有附加的动物福利立法,规定了照顾者的注意义务。





“注意义务意味着负责人必须确保动物有适当的食物和水,它们有适当的生活条件,以及对动物的伤害有所预防和减轻。”齐托博士说。





从法律上讲,动物主人必须提供及时、适当的预防措施和兽医护理。





法律还要求确保动物能够表达其自然行为,并且以适合该物种的方式对待它们。





负责管理动物的人包括合法所有人、拥有动物监护权或控制权的人、以及饲养设施——比如狗舍——的所有者。





忽视或遗弃所照顾的动物是严重的罪行。





什么是猫舍、狗舍(puppy and kitten farms)?

猫舍、狗舍是集约化的经营场所,动物被饲养、繁殖和出售,以获取利润。





为了美观而饲育的动物,比如扁平脸的狗,经常会伴有严重的健康问题。





许多人认为这些场所在澳大利亚是被禁止的,但是,饲养者可以获得许可证。





“一些州正在努力限制单一场所饲养的动物数量”,

(People for the Ethical Treatment of Animals Australia,PETA)发言人劳拉 · 韦曼-琼斯(Laura Weyman-Jones)说。