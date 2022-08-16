安居澳洲：澳大利亚的动物福利法规有哪些？

要点 在澳大利亚，动物受到州和领地法律的保护

忽视和遗弃动物是一种犯罪行为

处罚包括罚款和监禁

澳大利亚有针对本土动物的保护措施

照顾动物是法律规定

澳大利亚有很多动物爱好者，拥有宠物的比例全球最高。这里也是很多本土野生动物的家园。





澳大利亚的动物法规由各州和领地根据动物福利法案制定。





Advertisement

许多司法辖区设有附加的动物福利立法，规定了照顾者的注意义务。





“注意义务意味着负责人必须确保动物有适当的食物和水，它们有适当的生活条件，以及对动物的伤害有所预防和减轻。”齐托博士说。





在家中或车内照顾别人的动物时，也需要履行注意义务。

从法律上讲，动物主人必须提供及时、适当的预防措施和兽医护理。





法律还要求确保动物能够表达其自然行为，并且以适合该物种的方式对待它们。





负责管理动物的人包括合法所有人、拥有动物监护权或控制权的人、以及饲养设施——比如狗舍——的所有者。





忽视或遗弃所照顾的动物是严重的罪行。





Source: Getty / Getty Images/John McKeen

什么是猫舍、狗舍（puppy and kitten farms）？

猫舍、狗舍是集约化的经营场所，动物被饲养、繁殖和出售，以获取利润。





为了美观而饲育的动物，比如扁平脸的狗，经常会伴有严重的健康问题。





许多人认为这些场所在澳大利亚是被禁止的，但是，饲养者可以获得许可证。





“一些州正在努力限制单一场所饲养的动物数量”， 澳大利亚善待动物组织 （People for the Ethical Treatment of Animals Australia，PETA）发言人劳拉 · 韦曼-琼斯(Laura Weyman-Jones)说。





“维多利亚州目前可能是领头羊。”





一般来说，从救援机构领养动物会更好。即便是救援中心的健康宠物，如果找不到领养者，也可能被安乐死。



本土动物享有这些权利吗？

动物捍卫者办公室（Animal Defenders Office）志愿首席律师塔拉 · 沃德(Tara Ward)表示，政府规定了我们如何与野生动物和澳大利亚本土动物互动。





“这是适用于所有动物的一般性动物福利法规之外的（内容）。”





除非有政府颁发的许可证，否则捕杀或伤害大多数本土动物是一项刑事犯罪。

一些濒危物种还有额外的保护措施。





Injured wallaby at a wildlife hospital Source: Getty / James D. Morgan/Getty Images

你能饲养本土动物作为宠物吗？

基于保护濒危物种和动物福祉的考虑，饲养本土动物作为宠物是被禁止的。在与人类接触的过程中，野生动物或许会变得紧张。





多数地区的法律允许人们带受伤的本土动物去看兽医或野生动物护理员。



惩罚是什么？

根据《动物福利法（Animal Welfare Acts）》和《防止虐待动物法（Prevention of Cruelty to Animals Acts）》，违法者的监禁刑期可能长达七年。





对“严重虐待动物行为”的个人，罚款可达到20万澳元以上，对公司的罚款可能超过100万澳元。



举报虐待动物的行为

您的信息将被保密。





如果动物处于紧急危险之中，比如被锁在闷热的汽车里，您应该联系警察。





报告生病、受伤或成为孤儿的本土动物，请拨打澳大利亚野生动物救援组织（Wildlife Rescue Australia）的24小时热线电话：1300 596 457。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

