西澳部分地区遭遇百年一遇洪水 “非常不可预测的严重天气事件”

要点： 气象学家詹姆斯·阿什利（James Ashley）说，这是“我们在澳大利亚河流中见过的最高流量之一”；

当局告诉布鲁姆（Broome）和德比（Derby）民众，这些地方最早在周四（今天）早上 “就会被洪水阻断”；

两架澳大利亚国防军C-130大力神飞机和一架C-27将被部署到该地区。

西澳大利亚州金伯利（Kimberley）地区发生百年一遇的洪水，布鲁姆和德比的居民接到警告，他们的城镇可能在12小时内被洪水阻断。





每秒约有6万立方米的水流顺着菲茨罗伊河（Fitzroy River）而下，切断了该州北部和达尔文之间唯一的主要交通路线，包括一座主要大桥。



气象学家詹姆斯·阿什利周三告诉记者：“这是我们在澳大利亚河流中见过的最高流量之一。”





“一天流经菲茨罗伊河的水量相当于珀斯20年合理用水的用水量。”





Fitzroy Crossing和数十个原住民社区遭到创纪录的洪水袭击，洪水正向西澳州海岸的德比推进；在布鲁姆的主要机场已经关闭。





消防和紧急事务专员达伦·克莱姆（Darren Klemm）周三告诉记者：“金伯利正在经历一场非常不可预测、罕见和严重的洪水事件。”



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“紧急情况变化迅速。我们的首要任务是保护生命，并将人们从受影响地区安全疏散。”





当局告诉布鲁姆和德比的民众，当地最早在周四早上“就会被洪水阻断”，因为之前的热带气旋“艾莉”仍继续给该地区带来暴雨。





克莱姆说：“强降雨和强风正在袭击布鲁姆。”





“气象局预计，某些地区的降雨量将达到甚至超过200毫米。”





天气系统在布鲁姆东部徘徊，周末将慢慢向东移动，向北领地移动。





从周四开始，两架可以搭载80名乘客的澳大利亚国防军C-130大力神飞机和一架C-27将被部署到该地区，加入救援直升机编队，执行疏散和运送紧急物资的任务。



“然而，天气状况和机场的洪水正在给后勤带来大量问题。” 克莱姆说。





Fitzroy Crossing的疏散中心已经满负荷，随着在偏远城镇和被水阻断的偏远原住民社区的救援工作继续进行，第二个疏散中心也将开放。





克莱姆表示：“在可能的情况下，我们将继续进行救援，但人们需要明白，这需要时间。”





该局警告说，菲茨罗伊河仍在上涨，周三晚些时候可能会达到15.8米的峰值，打破纪录。





镇上的超市和大多数道路都被淹没了。



The Martuwarra (Fitzroy) River has reached record-breaking flood levels. Source: Facebook / DFES “人们遭受了很多……他们很害怕，”西澳紧急服务部部长斯蒂芬·道森（Stephen Dawson）说。





“菲茨罗伊的天气仍然充满挑战……飞机跑道上有水。”





道森表示，牧民和牲畜也受到了洪水的严重影响。





他说：“在洪水开始消退之后，才有可能全面评估该地区的损失和牲畜损失。”





“这对社区来说是非常痛苦的。”



A remote Western Australian town surrounded by a 100-year flood has become a refuge for hundreds of people evacuated from outlying communities. Source: AAP / ANDREA MYERS 道森表示，当局正在制定一项计划，在洪水消退后向该州北部运送食品和其它物资。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周三在推特上发布消息，向全国各地的洪水灾民表示支持。



他推特上说：“我的心与所有受到洪水侵袭的家庭同在。”





“我们正在与州和地方政府合作，尽我们所能提供帮助。”





在新州西部城镇梅尼迪（Menindee），严重的洪水仍在继续。





周三，达令河（Darling River）的水位稳定在10.2米左右，但从周四开始可能上升到10.7米，或将超过1976年10.47米的纪录。





本周一，澳大利亚气象局发布消息称，澳大利亚的第三次拉尼娜现象正在慢慢缓解。





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