从拉尼娜到厄尔尼诺：天气事件的逆转如何影响澳人的生活

要点： 气象局表示，澳大利亚的第三次拉尼娜现象正在慢慢缓解；

由于海洋温度越来越高，今年有可能宣布出现厄尔尼诺现象；

厄尔尼诺现象可能带来更少的雨水、比平常更高的气温、热浪和增加的火灾危险。

在澳大利亚五年来最潮湿的夏天和连续三次拉尼娜（La Niña）事件之后，今年我国有可能经历一次厄尔尼诺（El Niño）事件。





气象局（BOM）的最新气候模型指出，澳大利亚未来一年将是炎热、干燥的一年。





在周一发布的最新消息中，气象局表示拉尼娜现象正在“缓慢减弱”，预示着大雨和灰蒙蒙的天空可能最早在3月结束。





12月31日模型运行的海面温度更新显示，6月可能会超过厄尔尼诺现象的阈值。





随着澳大利亚东部从最近的灾难性洪水中恢复过来，而西澳金伯利地区的其他人仍在遭受强降雨的影响，人们可以预期2023年底的天气会发生变化。



什么是厄尔尼诺现象？

厄尔尼诺现象是一种天气事件，当沿赤道的弱表层风驱使太平洋东部和中部的海温上升，变得比平时更热时，就会发生这种现象。





厄尔尼诺现象与拉尼娜现象相反，这两个事件都位于一个叫做厄尔尼诺-南方涛动（ENSO）现象的两端。



墨尔本大学的气候科学家安德鲁·金（Andrew King）说，一致的建模显示，预计今年晚些时候会出现类似于厄尔尼诺事件的情况。





虽然由于“秋季可预测性障碍”在4月之前模糊了未来的可能性，现在判断是否确定会出现厄尔尼诺现象还为时过早，但早期的气候建模表明概率正在上升。





“（厄尔尼诺）通常有利于澳大利亚的干燥条件。它也有利于全球平均气温升高，因此模型预测我们可能会看到厄尔尼诺现象的过渡，”金博士说。





如果气象局在4月前宣布了厄尔尼诺预测，这将是澳大利亚自2015-16年以来首次经历此类事件。



我们可以期待什么？

降雨量减少，气温比平常高，热浪，以及火灾危险增加，是一些通常与厄尔尼诺现象相关的特征。





金博士说：“我们更有可能出现大热浪，也更有可能出现火灾天气。”





但他说，对于屡次遭受重大洪灾冲击的澳大利亚东海岸大部分地区来说，这将是一个“受欢迎的缓和”。





在整个2021年的严重洪灾之后，集水区潮湿、水坝满载，厄尔尼诺事件可能是人们今年所希望的事情。





“厄尔尼诺现象通常与澳大利亚更温暖、更干燥的条件有关，因此鉴于最近的洪水，厄尔尼诺可能会受到许多澳大利亚人的欢迎，而且肯定会有好处，”他说。



自然灾害的“重大风险”

联邦政府地球科学部的网站将澳大利亚描述为一个“极端之地”，因为从中部沙漠到东南部的温度变化很大。





虽然金博士表示，在澳大利亚连续三个高于平均水平的潮湿年份之后，厄尔尼诺现象不太可能导致干旱，但他警告说，热浪仍然可能导致严重的火灾。









澳大利亚东部在2019-20年的黑色夏季遭受了残酷的丛林大火，它们提醒人们，如果未来严重的厄尔尼诺现象再次出现，严重的热浪会导致什么后果。





无论厄尔尼诺现象是否被宣布，金博士表示，澳大利亚都将面临困难的一年，极端天气事件主要由气候变化驱动，这一因素“确实增加了热浪的频率和强度”。





“今年我们肯定会看到更恶劣的天气。如果我们确实有厄尔尼诺现象，我们就更有可能经历更多的热浪以及与之相关的影响，”金博士说。





“如果我们没有厄尔尼诺现象，那么也许我们会看到更多的洪水事件以及其他类型的极端天气。”





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