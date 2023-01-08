阿尔巴尼斯访问受洪水冲击的金伯利地区 数百居民仍在等待回家

位于西澳大利亚州偏远地区的菲茨罗伊山谷（Fitzroy Valley）遭洪水淹没，该地居民仍在等待回家。

KIMBERLEY FLOODING WA

Kangaroos stranded in floodwaters in the Kimberley region of Western Australia where Prime Minister Anthony Albanese is to visit. Hundreds of residents who fled the region are still unable to return home. Source: AAP / Andrea Myers

Key Points
  • 飞机将食品和物资运往被切断区域。
  • 数百名撤离该地区的居民仍在等待归家。
  • 随着前热带气旋艾莉（Ellie）的消退，周日，北领地的洪水威胁有所缓解。
澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已抵达西澳大利亚州，访问受到洪水冲击的金伯利地区。

位于沙漠中的菲茨罗伊十字路口（Fitzroy Crossing）镇的恢复工作已经开始，在目前向西的洪水中，该镇首当其冲受到影响。

逃离该地区的数百名居民仍在等待返回家园。
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损失评估小组希望能尽快让居民回家，飞机正在将食品和物资运往被切断的城镇。

总理办公室在周日晚些时候宣布，他将与西澳与州长麦高文（Mark McGowan）、农业部长瓦特（Mark McGowan）和西澳参议员多德森（WA Senator Pat Dodson）一起访问受洪水影响的社区。

周一结束前，其他几个金伯利社区预计会出现洪峰，这些情况导致横跨该地区的菲茨罗伊河在某些流域将扩展到50公里宽。
紧急服务部门已经从该地区疏散，或重新安置了233人，并回应了54个求助电话。

此前，随前热带气旋艾莉的消退，北领地将面临更多洪水的担忧在周日有所缓解。

周日上午，当局取消了早些时候对辛普森（Simpson）、拉塞特（Lasseter）和塔纳米（Tanami）地区偏远社区的一系列恶劣天气警告。
艾莉在西澳造成严重破坏后，再次进入北领地。北领地一直在准备迎接艾莉的冲击。

昆士兰州北部和西部正准备迎接周日的严重雷暴和大雨，预计部分地区将持续到周一。

在新州的最西部，Menindee镇仍在准备于周日迎来达令河（Darling River）的洪峰，该镇目前已被洪水淹没。

河水水位可能会在未来几天上升到10.7米以上，甚至超越了1976年的水位记录。

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Published 9 January 2023 at 10:54am, updated 2 hours ago at 12:15pm
Source: AAP
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