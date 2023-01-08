阿尔巴尼斯访问受洪水冲击的金伯利地区 数百居民仍在等待回家

Key Points 飞机将食品和物资运往被切断区域。

数百名撤离该地区的居民仍在等待归家。

随着前热带气旋艾莉（Ellie）的消退，周日，北领地的洪水威胁有所缓解。

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已抵达西澳大利亚州，访问受到洪水冲击的金伯利地区。





位于沙漠中的菲茨罗伊十字路口（Fitzroy Crossing）镇的恢复工作已经开始，在目前向西的洪水中，该镇首当其冲受到影响。





逃离该地区的数百名居民仍在等待返回家园。



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损失评估小组希望能尽快让居民回家，飞机正在将食品和物资运往被切断的城镇。





总理办公室在周日晚些时候宣布，他将与西澳与州长麦高文（Mark McGowan）、农业部长瓦特（Mark McGowan）和西澳参议员多德森（WA Senator Pat Dodson）一起访问受洪水影响的社区。





周一结束前，其他几个金伯利社区预计会出现洪峰，这些情况导致横跨该地区的菲茨罗伊河在某些流域将扩展到50公里宽。



紧急服务部门已经从该地区疏散，或重新安置了233人，并回应了54个求助电话。





此前，随前热带气旋艾莉的消退，北领地将面临更多洪水的担忧在周日有所缓解。





周日上午，当局取消了早些时候对辛普森（Simpson）、拉塞特（Lasseter）和塔纳米（Tanami）地区偏远社区的一系列恶劣天气警告。



艾莉在西澳造成严重破坏后，再次进入北领地。北领地一直在准备迎接艾莉的冲击。





昆士兰州北部和西部正准备迎接周日的严重雷暴和大雨，预计部分地区将持续到周一。





在新州的最西部，Menindee镇仍在准备于周日迎来达令河（Darling River）的洪峰，该镇目前已被洪水淹没。





河水水位可能会在未来几天上升到10.7米以上，甚至超越了1976年的水位记录。





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