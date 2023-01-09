彼得·达顿和安东尼·阿尔巴尼斯就原住民话语权入宪的全民公投发生冲突

要点 彼得·达顿和安东尼·阿尔巴尼斯正在就原住民话语权入宪展开口水战。

反对党领袖希望总理在全民公投前提出政府首选的模式。

阿尔巴尼斯先生将达顿先生的攻击称为“廉价的文化战声明”。

彼得·达顿（Peter Dutton）和 安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）就原住民话语权入宪的问题发生冲突，反对党领袖指责总理在联邦政府准备发起“赞成”运动时对该提案缺乏细节。





达顿先生周日告诉记者，阿尔巴尼斯先生在原住民话语权入宪问题上“像对待白痴一样”对待公众，因为他呼吁政府在进入到公投之前向议会介绍话语权入宪的模式。





此前，反对党领袖在给阿尔巴尼斯的一封信中写道，政府在公投前没有提出其首选模式是在犯“灾难性的错误”，不这样做会引发“危险的和分裂的”辩论。





“人们提出了合理的问题。有很多澳大利亚人，如果他们有关于特定模式的详细信息，他们会支持原住民话语权入宪，”达顿先生周日告诉记者。





“作为总理，你不能只对澳大利亚公众说，‘你在某个周六的选举中投票……我们会在周一给你详细信息’。这是一个非常严肃的改变我们宪法的决定。”





达顿先生表示，他的主要问题是咨询机构将如何组成、它将如何在区域的基础上运作以及它将如何解决最偏远地区的问题。





周日，总理在推特上回击了达顿先生的言论，给他的攻击贴上了“廉价的文化战声明”的标贴。他也表示，他还没有看到达顿先生与媒体分享的信件。



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梅根·戴维斯教授是要求将原住民在联邦议会中的发言权写入宪法的《发自内心的乌鲁鲁声明》（Uluru Statement from the Heart）一书的作者之一。她也是乌鲁鲁对话机构的联合主席。





她说，全国各地的社区成员正在努力确定“知情投票所需的适当数量的细节”，这将在公投前发布。





“乌鲁鲁声明是向澳大利亚人民发布的，因为这是一场人民运动，我们知道政界人士无法领导这场讨论，”戴维斯教授在周日的一份声明中说。



Professor Megan Davis. Source: AAP “这不是关于政界人士和政治活动。这是关于澳大利亚人民和我们的未来。这是与澳大利亚社区的一场对话，我们将继续与想要作为社区领袖进行建设性工作的自由党议员们合作。”





原住民之声（The Voice）将是一个咨询机构，由原住民组成并由原住民选出，就影响原住民的政策向联邦政府提出意见，但它对议会的决定没有否决权。





政府已表示，将于 2 月 20 日开始其“赞成”运动，并开展为期“一周的行动”，包括登门访问和社区活动，以促进就该问题进行对话。





定于 8 月至 11 月间举行的全民投票的立法可能会在 3 月提交给议会。





几乎肯定会在占政府多数席位的下议院获得通过，但如果反对党不赞成，该法案将需要参议院 18 名中立议员中有13 人支持的情况下才能通过。





达顿先生发表上述言论之际，自由党正试图确定其在“原住民话语权入宪”问题上的立场，此前联盟党联合国家党正式反对公投。





国家党议员安德鲁·吉 (Andrew Gee) 在国家党决定反对原住民入宪后退出了该党，选择成为中立议员。



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