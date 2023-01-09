“免于惩罚”： 一份新气候报告带来的争议

要点 一项新的审查认为澳大利亚的碳信用市场是“健全的”。

但政府承认需要进行改革以提高透明度。

此前，一份独立报告发现该计划等同于对环境的“欺诈”。

气候倡导者抨击了一份支持澳大利亚使用碳信用额度的新报告，警告说这可能意味着澳大利亚最大的排放者的“污染照旧”。





由澳大利亚前首席科学家丘博（Ian Chubb）进行的对澳大利亚碳信用单位（ACCU）的审查于周一发布，该审查否决了联邦政府的碳信用计划被破坏的说法，认为这一计划“基本健全”，尽管它需要更多的透明度。





这个已经持续十年的系统将允许公司排放额外的二氧化碳作为奖励，但它受到了气候倡导者们抨击，因为有人认为这一气候行动项目动用了数百万澳元的税金却并未带来环境效益。





在工党启动丘博教授的审查的前几个月，一份单独的报告警告称，该系统相当于 “对环境的欺诈”，减排计划（如植树）也会获得碳信用，而这些计划原本就已经被计算在内。



Chris Bowen says it's "vital" the carbon credit system is not abused. Source: AAP 气候部长鲍文（Chris Bowen）在周一报告发布后表示，碳信用额度在澳大利亚实现净零排放的道路上“至关重要”，但他承认该计划需要更大的透明度，以确保其不被滥用。





鲍文表示：“绝对重要的是，澳大利亚人可以相信，当碳信用被行使时，它是真实的、可核查的以及实质性的。”





政府已经接受了丘博教授的所有16项建议，包括取消为“避免的森林砍伐”申请信用额度的能力，以及建立一个新的监督机构以确保该计划的“完整性”。





这将使减排保证委员会（ERAC）重新成为碳减排诚信委员会，该委员会将更专注于确保碳信用不被伪造。



“免于惩罚”

澳大利亚气候解决方案主任特雷尔（Barry Traill）表示，该系统是化石燃料行业的“免死金牌”，他们利用碳信用额度来“逃避责任”。





特雷尔博士认为，审查忽略了这样一个事实，即碳信用额度只打算作为“我们减排计划的一小部分”，已经成为直接行动的替代品。





“这就像让一家天然气公司把你的房子推倒，并承诺他们将开始建造一个几十年后可以使用的房子。他们会这样做吗？它的质量会一样吗？当务之急是不要一开始就把房子推倒，”他说。





气候委员会宣传负责人雷纳（Jennifer Rayner）对丘博教授提高透明度的呼吁表示欢迎，但警告陈“廉价和容易”的碳信用对解决气候危机没有什么作用。





“丘博的结论不应该被用作让澳大利亚最大的污染排放者照常污染的许可证。我们现在需要真正的行动来减少排放，而不是更多纸上谈兵的廉价抵偿。”她说。



什么是碳信用？

碳信用额度，也被称为碳抵消，允许其所有者排放额外的温室气体，每个信用额度相当于一吨的二氧化碳。





公司被分配一定数量的信用额度，并随着时间的推移而减少。那些不能轻易削减其排放量的公司可以继续经营，但要付出更高的财务成本。



READ MORE 绿党将否决政府为煤炭公司提供经济补偿的计划

公司也可以出售他们不需要的信用额度，创造另一个财政激励机制来减少排放。





信用额度是前联盟党政府45亿澳元气候变化“直接行动”基金的一个重要部分。



争议性何在？

但许多专家认为这种说法充其量只是一种创意，并批评其对碳信用额度的使用或滥用。





前ERAC负责人麦金托什（Andrew Macintosh）去年抨击澳大利亚的碳信用额度市场“基本上是个骗局”，他在审查中警告说，无论如何，该计划所声称的大部分减排原本就都会发生。





麦金托什教授发现，这包括为种植已经存在的树木、不砍伐永远不会被砍伐的森林、以及运行无论如何都会运行的发电机而被授予的信用。





他说：“正在发生的是对环境的欺骗，对纳税人的欺骗和对不知情的（碳信用）私人买家的欺骗。”





ERAC否定了麦金托什教授的主张，其表示这些主张“没有得到证实”，“没有提出缺乏诚信或过度信用的有力证据”。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



