节假日期间有新闻报道，两男子入室盗窃导致住户受重伤；在另外一个案例中，多名男子裸体闯入他人住所的游泳池并损坏了财物。在本期《现场说法》热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊和听友们聊了聊非法入侵（trespassing）的话题。





郑律师表示，未经使用者同意而进入其住所（可以使土地、车辆、船只等）属于非法入侵。如果构成非法入侵，涉事方可能会受到罚款以及监禁处罚（最高刑期达14年）。





在澳大利亚，一些独立屋的院子没有围墙，或基本是开放式的。郑律师说，如果以送邮件及筹款等合理理由进入这样的院子不属于非法入侵，但如果使用者明确表示出不欢迎，则不应进入。





他说，如果住所遭遇入侵，住户可以报警，同时告知“入侵者”离开，如果对方拒绝，住户可以做出“合理的动作”让对方离开。





在本期节目中，听友们还咨询了600签证持有者居澳满12个月后在澳洲境内申请签证、医疗事故索赔、市集场所管理方更改摊位股东位置的合理性及是否合法、收到交通罚单但并未驾驶过相关车辆等问题，郑伟俊律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】未经邀请进入他人院落属于非法入侵吗？ SBS Chinese 09/01/2023 30:07 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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