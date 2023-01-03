在澳洲，每个州和领地有自己的继承法规定继承相关规则。虽然各州的继承法不完全相同，但是也有很多共性。在本期《现场说法》听众热线节目中，Auslaw澳合律业管理合伙人林汇铭律师和听友们聊了聊资产继承（以昆州为例）的话题。



什么是资产继承？

资产继承（property inheritance / succession），指的是资产拥有者去世后，将其资产转让给继承人。





以下是遗嘱继承的基本定义：





遗产（estate）: 个人资产，包括房产、动产、现金、珠宝首饰、股票投资、银行账户余额、债务和贷款等。





以下资产不一定是遗产：



共同共有（joint tenancy）的房产不属于遗产。随着一个业主的逝世，另外一个业主自动拥有房产的全部所有权。

已故者在去世前，已经赠与他人的资产，不属于遗产。

退休金 & 人寿保险 不一定属于遗产。已故者去世后，受益人可以直接继承退休金或保险金。

立遗嘱人（testator/testatrix）: 订立遗嘱的人。





受益人（beneficiary）: 遗嘱中，立遗嘱人（即已故者）指定的获得遗产的人。





受益人是否需要缴税，取决于继承的物品以及和已故者的关系。



如果没有遗嘱，如何继承资产？

在没有遗嘱的情况下，则适用无遗嘱继承规则(intestacy rules)。





在昆州，无遗嘱继承规则的主要依据是昆士兰州1981年的继承法。





一般来说，无遗嘱继承规则下，在没有子女的情况下，配偶继承所有遗产。





没有配偶、但是有子女的话，子女平分所有遗产。没有亲属的话，则由政府接手所有遗产。





昆士兰州无遗嘱继承规则，主要有以下 4 种情况：





1、亡故者去世时，配偶健在，无子女：所有资产归配偶；





2、亡故者去世时，配偶健在，有子女：



配偶优先获得 15 万澳币+所有动产（如家具、家电等）；以及

剩余所有遗产，由配偶和子女平分。

3、亡故者去世时，无配偶，有子女：子女平分资产（如果子女去世，则由子女的后代继承）；





4、亡故者去世时，无配偶，无子女：



按照 1）父母、2）兄弟姐妹（如果兄弟姐妹去世，则由兄弟姐妹的子女继承）、3）祖父母、4）叔叔阿姨（如果叔叔阿姨去世，则由叔叔阿姨的子女继承）的顺序继承。

如果无亲属可以继承，则最终由政府接手遗产。

澳洲每个州的无遗嘱继承规则在框架有很大相似性，但是细节不同。



婚姻期间获得的遗产，属于婚姻财产吗 （marital property）？

如果在和前任配偶分财产前 或 分割财产时，您继承了遗产的话，您所继承的遗产可能会被视为婚姻内共同资产。





家事法庭会考虑以下因素：



配偶关系的时间长度；

继承的资产如何使您和配偶获益；

配偶双方在关系中的贡献。

在节目中，听友们还咨询了Townhouse小区自动门失控损坏车辆如何索赔、如何反驳家门口电线杆安装5G装置、遗产继承纠纷、受益人多久可以接收继承遗产等问题，林汇铭律师均作了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】澳洲无遗嘱继承资产的规则 SBS Chinese 03/01/2023 30:31 Play

本文作者林汇铭律师是Auslaw Partners澳和律业管理合伙人、澳洲高等法院注册律师，入围“2022年度ALPMA最佳管理合伙人（25人内律所）”奖项。





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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。



