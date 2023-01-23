澳大利亚准备好迎接下一次大流行了吗？总理与盖茨谈气候与健康

要点： 阿尔巴尼斯上周六会见了商业巨头和慈善家比尔·盖茨；

他们讨论了气候变化、能源和全球健康问题；

盖茨表示尚未确立“为下一次大流行所作准备”。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周六在奇利比利官邸（Kirribilli House）会见了微软大亨比尔·盖茨（Bill Gates），讨论气候变化、能源和全球健康问题。





阿尔巴尼斯说，他长期以来一直钦佩这位亿万富翁的慈善事业和主张。





总理说：“我们之前没有见过面，但我很钦佩你的工作和你的贡献，不仅是在经济上，而且在提出辩论方面，包括处理健康问题的必要性方面。”





“我们刚刚经历了大流行，但我们需要为未来的健康挑战做好准备，我们地区为根除疟疾和其他疾病所做的工作非常重要。”





盖茨正与盖茨基金会一起访问澳大利亚，他的突破能源（Breakthrough Energy）公司的代表也来了，该公司推动可持续能源和减少温室气体排放技术的创新。



“我的政府因认真对待气候变化而当选——我们首次将碳排放上限目标写入法律，即到2030年达到43%，到2050年达到净零，我们正在参与制定一系列机制，以推动私营部门的投资，”阿尔巴尼斯说。





“在澳大利亚，商界在行动上远远领先于政府，现在我们正在与所有州和领地政府以及私营部门合作，推动这一变革。”





盖茨赞扬了总理在国际卫生问题上的“良好伙伴关系”，包括全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金。





“正如你所说，应对下一次大流行的准备工作仍然是一个尚未弄清楚的讨论，”他说。





“从长远来看，对于疟疾，我们希望做与脊髓灰质炎相同的事情，先在区域范围内根除，然后在全世界范围内根除。”



比尔·盖茨是谁？

盖茨是美国商业领袖和慈善家，他在1975年与他的童年朋友保罗·艾伦（Paul Allen）共同创立了微软公司。



The Bill and Melinda Gates foundation was established in 2000 to fight poverty and disease around the world. Source: Getty 他投资了数十家公司，并于2000年与前妻成立了比尔和梅琳达·盖茨基金会。





盖茨已向该基金会捐赠了数十亿美元，支持一系列公共卫生项目，包括致力于抗击脊髓灰质炎、疟疾和艾滋病等疾病的项目。





他还倡导气候行动，呼吁开发更清洁、更廉价的能源。





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