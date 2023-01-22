两党对能源市场干预政策成效意见相悖

微软创始人比尔·盖茨——世界上最富有的人之一与澳大利亚总理阿尔巴尼斯在位于悉尼的总理官邸齐利比利楼（Kirribilli House）握手，握手背后是价值1590亿澳元的能源会谈。





“我们以前从未会面，但我很钦佩你的工作和你做出的贡献，不仅是经济方面的贡献，而且是在推动辩论方面”，阿尔巴尼斯表示。





这些辩论围绕着全球健康、气候变化和能源展开。





而主导澳大利亚国内政策议程的正是能源。





国库部的最新预测显示，天然气的批发价格正在下降。





在昆士兰州，预计将下降44%，而在新南威尔士州，可能会下降38%。南澳大利亚州预计下降32%，而在维多利亚州，预计下降29%。





这些数字可追溯到12月21日，即议会被召回以通过能源市场干预政策后不到一周。





联邦能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）表示，这表明工党的政策正在发挥作用：





“虽然我们还有一些路要走，我们还有一些工作要做，但这种干预正在产生影响”。



澳大利亚批发能源的远期价格与我们去年采取行动时相比大幅下降。 联邦能源部长克里斯·鲍文

来自消费者组织澳大利亚能源消费者协会的林恩·加拉格尔（Lynne Gallagher）表示，消费者仍对能源价格感到担忧：





“对于消费者来说，这是可怕的一周，他们打开报纸、打开电视或打开社交媒体，看到天然气价格上涨20%的报道，他们可能也已经从他们的天然气公司那里听说了（这件事）”。





联盟党质疑工党干预措施的实际效果，并指出（能源价格下跌）是国际因素所致。





国家党领导人大卫·利特尔普劳德（David Littleproud）表示，为煤炭和天然气设立价格上限并无必要，因为能源价格由国际形势驱动：





“这是因为自从普京越过边境入侵乌克兰以来，国际价格处于下降趋势。因此，发生的事情是欧洲已经解决了如何获得供应的问题。并且北半球的冬天气温也比较温和，这也缓解了需求的压力”。





利特尔普劳德表示，上限的主要影响是危及投资和国内供应：





“就在离我今天所处之地大约200公里的地方，有一个价值10亿澳元的项目被能源公司Senex搁置，因为他们没有信心进行投资以增加供应。我们必须了解的是，我们的天然气储量每年都在减少”。



因此，如果我们不增加储量，就意味着供应量减少，能源价格就会一直上涨。 国家党领导人大卫·利特尔普劳德

但鲍文对此持不同意见。





他说，自由党和国家党一直反对设立价格上限，因为他们反对工党政府的一切行为：





“他们会袖手旁观，看着澳大利亚企业支付这些增加的费用，澳大利亚家庭支付这些增加的费用吗？他们是否认为天然气和煤炭的价格可以一涨再涨，利润上升，而澳大利亚人却要为此付出代价？根据他们的行动和言辞，答案是肯定的”。





加拉格尔表示，消费者团体希望价格上限能在今年产生预期的效果。





她还表示，在此期间，能源巨头可以在降低电费成本方面发挥更大的作用：





“能源公司现在可以开始以这些更便宜的价格销售天然气，这实际上可以产生使零售价格下降的效果，比国库部的这些预测要早得多”。





批发价格的下降预计要到7月新的能源合同开始时才会对零售账单产生影响。





鲍文认为，家庭在下一个财政年度将少付230澳元：





“我们总是说，这需要一些时间来完成。我认为澳大利亚人知道这一点。澳大利亚人明白，当电力价格在全球范围内上涨时，没有任何干预措施会立即生效，第二天就会看到成效。但我们看到干预措施对批发层面的价格产生了影响。重要的是，零售商现在正在为2023年购买能源，他们支付的价格比原来的价格要低”。





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