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希普金斯接棒阿德恩成为新任新西兰总理

在匆忙召开的领导层投票中，44岁的新西兰现任警察部长兼教育部长希普金斯是唯一的候选人。

希普金斯将成为下一任新西兰总理
希普金斯（Chris Hipkins）将成为下一任新西兰总理。

在匆忙召开的领导层投票中，44岁的现任警察部长兼教育部长希普金斯是唯一的候选人。

他将在明天下午的新西兰工党党室会议上被正式确认为领导人，并在之后的某个时间宣誓就任新西兰总理。

此前，新西兰总理阿德恩宣布辞职，并透露她“没有更多的精力”继续担任这一职务。

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Published 21 January 2023 at 9:16am, updated 2 hours ago at 9:24am
Source: SBS