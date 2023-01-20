希普金斯接棒阿德恩成为新任新西兰总理

希普金斯（Chris Hipkins）将成为下一任新西兰总理。





在匆忙召开的领导层投票中，44岁的现任警察部长兼教育部长希普金斯是唯一的候选人。





他将在明天下午的新西兰工党党室会议上被正式确认为领导人，并在之后的某个时间宣誓就任新西兰总理。





此前，新西兰总理阿德恩宣布辞职，并透露她“没有更多的精力”继续担任这一职务。





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