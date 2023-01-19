基因、生活习惯或生物植入：长寿的秘诀是什么？

要点： 当今世界上最长寿的老人是法国的一名修女。她曾住的疗养院表示她已经去世，享年 118 岁；

据说她每天都喜欢享用朱古力和一杯红酒；

专家表示，长寿取决于遗传、生活方式及身处环境等因素。

法国修女安德烈 (Sister Andrée) 是当今世上最长寿的人，她周二 (1 月 17 日) 在疗养院去世，享年 118 岁零 340 天。





根据健力士世界纪录，她虽曾在 2021 年感染新冠病毒，但没有任何症状，每天都享用朱古力并喝一杯红酒。





那么，为什么有些人更长寿和健康？是否有简单的秘诀？



为什么有些人比较长寿？

堪培拉国家流行病学和人口健康中心尼古拉斯·谢尔布恩（Nicolas Cherbuin）教授说，能活到老年的可能性取决于多种因素。





他说：“大约 25% 是由遗传决定的，这意味着大约 75% 是由其它因素造成的，称为环境因素，这些因素有些由社会控制，例如生活环境，同时也有较多是人为因素。”



他说：“我们知道，生活方式对改善健康或加速衰老有重大影响，虽然我们还没有确定，但很明显地与饮食习惯、身体活动和代谢因素有关。”





“其它因素则与精神健康有关，我们可感到有多快乐、压力或沮丧，还有更多的外部因素，例如病毒感染、空气污染以及类似的接触。”



特权和社会经济因素

谢尔布恩说，考虑社会和文化因素对健康和衰老的影响也很重要，发达国家的富裕阶层可能获得更多资源和教育，令他们有健康的生活方式。





他说：“许多事情是由社会和经济因素决定，我们可以专注做某些事情，例如身体活动或享用优质食物，这是个人层面，他们可以选择做这些事情。”





“现实是许多人别无选择或只有很少选择，他们没有资源或教育。他们要不然不知道如何做选择，就是即使他们知道如何做出这些选择，他们仍无法得到，所以这确实是一个关键因素。”



According to Our World in Data, Chad has the world's lowest life expectancy. Source: SBS 食品和营养科学家艾玛·贝克特（Emma Beckett）表示，有限的资金也可能是影响健康和寿命的其它环境因素。





她说：“当人们贫穷时，他们便有不良饮食习惯，但他们获得医疗保健的机会也较少，从事体力劳动的工作也较多，住房水平较低，我们不能仅仅试图改善饮食习惯就可以解决所有问题。”





“这需要大范围和系统性的改变。”



怎样才能延长预期寿命？

近年来，对健康和青春的追求在网络上蔓延开来，各式各样的保健品、计划，甚至科学家都声称已经破解了延长寿命的密码。





许多都承诺可以逆转衰老过程、延长寿命并改变关键生物特征（可以量度的身体特征，例如血压）。



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贝克特博士说，其中许多方法只是营销策略，并建议将重点放在更可持续的方法上，例如吃大量水果、蔬菜和全麦等等，拥有和保持健康均衡饮食。





她说：“超级食品和生物植入技术是市场营销营造的，而不是科学概念。它们旨在让你付出更多金钱，也带来了问题，因为它们会分散人们对更便宜、更可持续生活方式的注意力。”





她说，均衡的饮食可以减少患糖尿病或癌症等多种疾病的风险，这些疾病可导致人们早逝。





她说：“我们无法逆转我们的生物时钟，也没有青春之泉，但健康的饮食可降低患癌症、高血压或二型糖尿病等许多不同疾病的风险，从而帮助我们延长寿命，这些疾病可引致其他并发症，导致人们早逝。”



According to the Australian Bureau of Statistics, Monaco has the highest life expectancy in the world. Source: SBS 谢尔布恩教授表示，健康的社会环境对我们的身心都有好处。





他说：“有确凿的证据表明，运动和良好的饮食习惯对身心健康很重要，它们的影响非常大。第三个同样重要但常常被忽视的因素是社会因素，如果我们没有健康的社会环境，我们就无法正常生活。”



我们是否过于关注寿命？

专家表示，除了看起来更年轻、更长寿之外，追求延长寿命还应该包括整体健康，而不是达到某个数字。





贝克特博士说：“比生命周期更重要的是健康寿命，这意味着你能健康地活多久，而不仅是你能活多久。”





“拥有健康均衡的饮食不仅是为了预防或降低我们患病的风险，还关系到我们身体在应对挑战时的能力。”





谢尔布恩教授对此表示认同。





他说：“如果我们没有美好的生活，那么延长寿命就毫无意义，而且如今大多数人都只注重延长寿命，而不是在我们活着的时候保持健康。”





“人们通常只谈论生物学方面，即以健康的身体活得更久，但从心理或精神健康角度，我们不了解长寿有什么意义，因为人们并不是活得那么久。”





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