伤病侵袭 纳达尔澳网冠军卫冕之旅提前结束

要点： 拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）在澳网公开赛第二轮比赛中不得不接受医疗护理；

纳达尔一度被看到抓住自己的髋部；

但他完成了比赛，说“不想退役离开球场”。

在澳大利亚网球公开赛中，西班牙传奇人物纳达尔输给美国选手麦肯齐·麦克唐纳（Mackenzie McDonald），其澳网冠军卫冕之旅嘎然而止，但他拒绝将这意外失利归咎于伤病。





在第二轮比赛的第二盘第八局中，纳达尔抓住了他的左髋部，立即下场就医。





36岁的纳达尔在罗德拉沃尔球馆恢复了比赛，但显然很痛苦。世界排名第65的麦克唐纳以6-4、6-4、7-5的比分夺得其职业生涯中的最大胜利。





纳达尔甚至在受伤之前对阵麦克唐纳就颇感吃力。他在比赛开局就被破发，最终被麦克唐纳击败。





纳达尔说:“我不太喜欢‘如果’这个词，因为在体育或生活中，‘如果’通常没有多大意义。”





“最后，我出局了，他进入第三轮，他做得很好。”





“他的网球水平很高。我的生活还在继续。”



World number 65 Mackenzie McDonald praised Nadal's resilience, admitting he was thrown out of "rhythm" by the gritty left-hander playing differently due to the injury. Source: AAP, SIPA USA / USA TODAY Network 纳达尔的包厢里坐着擦干眼泪的妻子玛丽亚，他们都因此次伤病受到很大冲击，这位 22 次大满贯冠军得主似乎即将结束他辉煌的职业生涯。





失利后，纳达尔慢慢走下球场，用更多的时间向观众致意，这可能是他在墨尔本公园的最后一次亮相。





尽管去年赢得了两个大满贯赛的冠军，但纳达尔进入本届比赛时状态不佳，在过去的九场单打比赛中输掉了七场。





髋部伤病标志着在他的职业生涯中，第六次因伤、病而在墨尔本公园比赛中遭受打击。





纳达尔在 2010 年四分之一决赛对阵安迪·穆雷的比赛中因膝伤退赛，次年在八强赛中负于同胞大卫·费雷尔，腿筋拉伤严重阻碍了他的比赛。





2013 年，纳达尔因胃部病毒退出公开赛，在热身赛中背部受伤。在 2014 年决赛中，他输给了斯坦·瓦林卡。





2018年，这位伟大的西班牙人因髋部问题退出了与马林·西里奇的四分之一决赛。尽管再遭伤病，并将在未来几天进一步评估，但纳达尔坚持完成比赛，而不是放弃。



Rafael Nadal at a post-match press conference. Source: AAP, SIPA USA / Cal Sport Media “我一直在考虑停下来，但最后我没有问我的治疗师，”他说。





“我已经足够成熟，可以自己做决定。”





“我不想退役，我想在这里做卫冕冠军。”





“我不想退役离开球场。最后还是这样更好。我输了。”





“尽你所能，直到最后。”





在去年的经典决胜局中，纳达尔在落后两局的情况下击败俄罗斯选手丹尼尔·梅德韦杰夫，最终在13年后赢得他的第二次澳网冠军。





纳达尔的提前出局对澳网公开赛组织者来说是另一个打击，因为赛事抽签已经受到主要选手的退赛和退役干扰。





女子冠军得主阿什·巴蒂、七次冠军塞雷娜·威廉姆斯、她的妹妹维纳斯、双冠王大坂直美、世界排名第一的卡洛斯·阿尔卡拉斯和传奇人物罗杰·费德勒都缺席了。





在纳达尔医疗暂停期间，澳大利亚网球协会首席执行官克雷格·泰利（Craig Tiley）被拍到表情严峻。





麦克唐纳赞扬了纳达尔的韧性。左手持拍的纳达尔因伤打得不一样，麦克唐纳承认在赛中失去了“节奏”。





“他是一位令人难以置信的冠军，” 27 岁的麦克唐纳说。





“无论情况如何，他都不会放弃。”





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