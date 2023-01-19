“一声巨响”：已对发出Mayday求救信号的澳航航班展开调查

一架澳航飞机在飞行员不得不关闭发动机并发出求救信号后于悉尼安全着陆。





澳航 144 号航班是一架从奥克兰起飞的波音 737 飞机，于周三下午在太平洋上空发出求救信号。





“虽然最初发布了求救信号，但后来降级为 PAN（可能需要援助），”澳航发言人周三晚间告诉澳联社（AAP）。





“这架飞机于下午 3 点 30 分左右（澳大利亚东部夏令时间）安全降落，目前我们的工程师正在对其进行检查。”



No one was hurt, and passengers praised the pilot for landing the plane safely. Source: AAP / Jeremy Ng 澳航表示，虽然“飞行中发动机停止工作”属于偶然现象且容易引起机上乘客的担忧，但飞行员都接受过“安全管理”的培训，且从飞机的设计上来讲是可以依赖一台发动机长时间飞行。





航空专家尼尔·汉斯福德（Neil Hansford）指出，“澳航历史上从未在喷气式飞机上失去过乘客”。





澳大利亚和国际飞行员协会（IAPA）在一份声明中表示，此类空中事故极为罕见，现在推测事故原因是发动机故障还为时过早。





“我们很高兴经过专业培训的专业澳航飞行员采取了所有正确的措施来应对这一事件，并能够安全地返回悉尼。





“任何飞行员的首要任务都是保障我们乘客和机组人员的权益，”IAPA 说。





澳航称所有145名乘客都已安全下机。





飞机安全降落在悉尼机场，并在黄色机场消防设备的护送下抵达停机坪。





记者从乘客们中了解到，尽管发动机发生故障，但机上没有人在飞行过程中显得惊慌失措。





乘客珊迪卡·麦考利（Sandika McAuley） 说：“我听到了轻微的爆炸声，然后是一阵湍流，我们觉得好吧，这有点奇怪。”



“但在着陆之前我们真的什么都不知道，然后我们被告知有求救信号，引擎失灵了。”





另一名乘客詹姆斯·梅伦（James Mearon）说，直到他看到航站楼外等待乘客的媒体时，他才意识到情况有多严重。





“是的，这绝对是可怕的，”他说。





乘客菲奥娜·邓恩 (Fiona Dunne) 表示，影响乘客的主要问题是空调停止工作。





“空调坏了，所以每个人都有些不适且满头大汗，但我不认为有那么多恐慌，”她说。



Federal Transport Minister Catherine King said she was relieved the plane had landed safely. Source: AAP / Mick Tsikas 互联网航班追踪器 （FlightRadar） 表示，这架服役 10 年的双喷气式波音飞机在太平洋上空发出求救信号。





联邦交通部长凯瑟琳 · 金（Catherine King）表示，她对飞机安全着陆感到欣慰，并赞扬了该航空公司的安全记录，此前有 10万人在网上对该航班进行追踪。





“经验丰富的机组人员做的很好，他们让飞机安全回家，”金女士在推特上写道。





“因为飞机上和幕后工作的员工们的敬业精神，澳大利亚的航空业是世界上最安全的航空业之一。”





根据负责确保安全航空旅行的联邦机构澳大利亚航空服务公司 (Airservices Australia) 的说法，当航班面临严重和迫在眉睫的危险并需要立即援助时，就会发出求救信号。





一旦发出呼叫，管制员就会向航空救援、消防和紧急服务部门发出警报，并提供有关如何响应的详细信息。他们还为飞行员提供帮助。





“作为预防措施，悉尼机场有应急人员待命，包括消防员、救护车和警察，”澳大利亚航空服务公司发言人告诉澳联社。





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