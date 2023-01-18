最富有群体财富激增 如今澳洲亿万富翁较疫情前增加多少人？

要点 最富有的1%的人口获得新冠疫情以来新创造财富的63%；

与此同时，极端贫困人口25年来首次增加；

全球亿万富翁的财富每天总共增加50亿澳元。

从新冠病毒到生活成本飙升，以及气候变化日益严重的破坏性影响，世界正在与多方面的危机作斗争。





虽然地球上80多亿人中的绝大多数情况更糟，但极少数超级富豪和公司近年来的财富在不断膨胀。





根据反贫困组织乐施会（Oxfam）本周发布的一份新报告，自2020年新冠大流行以来，全球最富有的1%的人的财富几乎是99%的人的两倍，极端富有人口和极端贫困人口25年来首次同时增加。





澳大利亚也跟随这一趋势，国内的亿万富翁比2020年初增加11人。





澳大利亚乐施会项目负责人安西娅•斯宾克斯（Anthea Spinks）说，超级富豪们 “甚至超越了他们最疯狂的梦想”，而世界上大多数人在勉强度日。



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她补充说：“数十年来对最富有的人和公司减税，加剧了国内和全球的不平等，最贫穷的人支付的税率比许多极为成功的首席执行官和百万富翁还要高。”





报告称，在2019年12月至2021年12月期间，全世界创造了约60万亿澳元的新财富，最富有的1%的人口获得了其中的63%， 即37万亿澳元。





该报告的发布恰逢世界经济论坛在瑞士达沃斯（Davos）举行年度会议，全球政界和商业精英为解决迫在眉睫的大范围经济衰退威胁而出谋划策。



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生活成本还是利润成本危机？关于通胀的真相





乐施会认为，澳大利亚和世界其他地区正在努力解决的由通货膨胀引起的生活成本危机，这可以贴切地重新命名为“利润成本 ”危机。





“目前的生活成本危机，随着食品和能源价格的飙升，也为许多高层人士带来了巨大的收益。食品和能源公司的利润创下历史新高，给其富有的股东和亿万富翁老板的回报也创下纪录。”





报告说：“在澳大利亚、美国和欧洲，企业价格暴利正在推动至少50%的通胀。这既是一场‘利润成本’危机，也是一场生活成本危机。”





报告援引的研究表明，在美国、英国和澳大利亚，分别有54%、59%和60%的通货膨胀是由企业利润增加所驱动的。





乐施会发现，虽然全球超过17亿打工人面临通胀率超过工资增幅的情况，但亿万富翁的财富每天总共增加50亿澳元。



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解决办法是什么？





乐施会的报告说，堵住避税漏洞，对超级富豪和公司适当征税，是“当今的多重危机的解决之道”。





在澳大利亚，乐施会呼吁联邦政府放弃即将实施的第三阶段减税措施，“转而对超级富豪实施系统性的、广泛的增税，包括财富税和对公司的暴利税，这将收回一些公司在危机和苦难中（如新冠疫情和乌克兰战争）的收益”。





时任莫里森政府为较富裕澳人设计了第三阶段税收减免，阿尔巴尼斯政府已排除废除该税收减免的可能性。该税收减免在当时的反对党工党的支持下于2019年立法，将于2024-25年生效。





乐施会表示，对拥有700万澳元以上的人征收2%的财富税，对拥有6700万澳元以上财富的人征收3%的财富税，对澳大利亚亿万富翁征收5%的财富税，每年就能筹集到291亿澳元。





这笔钱可以重新分配，以增加澳大利亚的对外援助预算，通过提高收入补助金来减少贫困，建造更多的社会住房，并通过投资补助金帮助人们逐渐摆脱天然气，以节省家庭能源费用。





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