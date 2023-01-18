卫生部长警告：澳大利亚全科医疗系统处于40年来“最糟糕状态”

要点： 卫生部长说，需要对国民医疗保健计划进行“全面改革”；

他表示只有不到14%的毕业生选择在卫生部门工作；

除非发生改变，否则就诊全科医生将变得越来越困难。

医生们警告说，经营全科诊所的成本正在变得难以承受，由于缺乏政府支持，他们被迫关闭诊所或向病人收取更多费用。





联邦卫生部长马克 • 巴特勒（Mark Butler）呼吁，需要对国民医疗保健计划（Medicare）进行“全面改革”，以使当地诊所能够生存下去。





巴特勒先生将问题归咎于国民医疗保险报销被冻结或小幅增长。





他在接受澳大利亚广播公司采访时说：“毫无疑问，在上届政府的领导下，削减和冻结国民医疗保险报销达六年之久，特别是对全科医生，以及更广泛的医疗保健系统造成了巨大的财政压力。”





“但还有一些更广泛的结构性问题造成了这个局面。”





部长已经与医疗团队和病人群体合作，调查国民医疗保健计划的问题，最终报告将在几周内公布，资金将计入联邦预算。



他警告说，人口越来越老化，慢性病也越来越复杂。





巴特勒说：“坦率地说，我认为我们如今的全科医疗状况是国民医疗保健计划40年历史上最糟糕的。”





“我们不是个案，所有发达国家都出现了这种情况，但在澳大利亚有一些特殊的挑战，作为一个新政府，我们决心要解决这些问题。”



他希望当地医生能与护士、专职医疗人员和药剂师紧密合作。





巴特勒说：“这个系统设计不完善，无法让他们做到这一点。”





部长还说，初级保健、医院和老年及残障护理之间的网络连接“没有达标”。



还有一个重要的人力资源问题，选择做全科医生的医学毕业生比以前少。





巴特勒说，只有不到14%的毕业生选择成为全科医生，这比大学毕业生的一半要低。





他说：“如果我们认为现在去看全科医生是个问题，那么想想5年、10年、15年后，如果我们不能扭转这些统计数字的话。”



Federal Health Minister Mark Butler says Medicare is in its worst shape in four decades. Source: AAP / Mick Tsikas 全科医生的人力资源问题是国民医疗保健计划报告的一部分，并已在全国内阁进行了讨论。





预计卫生问题将在全国内阁2月再次开会时成为讨论的重点，届时维州和新州的州长将提出他们自己的政策计划，以缓解医院的压力。





巴特勒说，联邦政府已经注入资金加强国民医疗保健、协助乡村全科医生和提供紧急护理中心，以缓解医院的压力。





他说：“但我不会对更多需要做的事情视而不见。”



部长说，这需要联邦政府与医疗部门和各州协商后共同努力。





巴特勒说：“（各州）在重建全科医疗体系上有直接的利益，有利于他们的社区。”





“但也是为了他们医院系统的生存和可持续发展，这些医院正面临着压力，坦率地说，如果全科医疗系统运行得当，这些压力可以在社区得到很好的解决。”





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